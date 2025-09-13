Este pueblo de Sevilla se convertirá en sede del flamenco con conciertos gratis y catas de vino

El Ayuntamiento de Tomares organiza para este año el Festival de Música EmBOCA, una cita cultural que llenará de arte, sabor y tradición las calles de este municipio sevillano. Será el próximo sábado 20 de septiembre cuando vecinos y visitantes podrán disfrutar de un evento único donde se unen la pasión del flamenco y la frescura del jazz en algunos de los espacios más emblemáticos de la localidad, como el Patio de las Buganvillas, el Patio de la Fuente y el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Además, la programación de EmBOCA no solo apuesta por la música en directo, sino también por crear un ambiente festivo y acogedor con catas de vino y degustaciones gastronómicas. Una experiencia que invita a disfrutar con los cinco sentidos, convirtiendo a Tomares en la sede del flamenco y del buen ambiente durante toda una jornada.

Programación del Festival de Música EmBOCA: conciertos gratis y catas de vino

El festival arrancará con una clase magistral de flamenco dirigida por el guitarrista Rafael Riqueni, una oportunidad única para acercarse a la esencia de este arte. A continuación, será el turno de las catas de vino de las Bodegas Viñas Colonias de Galeón, donde se podrán probar dos blancos y un tinto (acompañados por una tapa del restaurante tomareño 'La Grama'), quedando amenizada la velada con la voz de Alba Molina y la guitarra de Juan Medina. Por último, la noche culminará con una sesión de música en directo que reunirá a artistas como la cantante Sandra Bernard, el trompetista de jazz polaco Piotr Schmidt y la reconocida DJ Laguch.

Horarios de los conciertos gratis y catas de vino del Festival de Música EmBOCA 12.00 horas: Clase magistral de guitarra flamenca impartida por Rafael Riqueni (en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tomares).

19.00 horas: Concierto de Alba Molina y el guitarrista Juan Medina, amenizando las catas de vino de las Bodegas Viñas Colonias de Galeón, que se podrán degustar maridados con una tapa del restaurante 'La Grama' (en el Patio de las Buganvillas).﻿

21.30 horas: conciertos de la cantante Sandra Bernardo, el trompetista polaco de jazz Piotr Schmidt y la reconocida DJ Laguch (en el Patio de la Fuente).

Las entradas para disfrutar de esta cita ya se encuentran disponibles en la web oficial de venta: www.monsterticket.com. Además, para cada actividad que contempla este Festival de Música EmBOCA se distinguen dos modalidades de entradas: para la clase magistral de Rafael Riqueni, acudir como oyente tiene un precio 10 euros, mientras que como alumnos vale 25 euros (hay aforo reducido); y para los conciertos y la degustación, las entradas se venden a 25 euros para empadronados en Tomares y a 30 euros para el público general.