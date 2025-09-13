La chirigota del Yuyu y las Soles actuarán gratis en esta feria de Sevilla el próximo fin de semana: es una de las más antiguas de Andalucía

La Feria de Coria del Río, considerada una de las más antiguas de Andalucía, volverá a llenar de alegría las orillas del Guadalquivir entre los días 17 y 21 de septiembre. Con casi 190 años de historia desde su fundación en 1838, esta cita se ha convertido en un evento imprescindible no solo para los corianos, sino también para los vecinos de toda la provincia de Sevilla. Y este año, el cartel de la caseta municipal viene con nombres de sobra conocidos, La Chirigota del Yuyu y Las Soles que además, serán totalmente gratis.

El Ayuntamiento ha apostado por un programa que mezcla artistas locales con otros que tienen mucho tirón en Andalucía. Así, al lado de Yuyu y Las Soles estarán también Fran Cortés y Alba Molina, que sumarán flamenco y buen ambiente a las noches de feria.Todas las actuaciones se celebrarán en la caseta municipal, con entrada libre.

Una feria con casi dos siglos de historia pero que trae novedades

La Feria de Coria del Río no es una cualquiera. Fundada en 1838, está considerada una de las más antiguas de Andalucía. Sus casi 190 años de historia la han convertido en una cita imprescindible en la provincia de Sevilla. Una antigüedad que no le han impedido adaptarse a los nuevos tiempos y que, de hecho, traerá novedades para este año.

Uno de los puntos fuertes de esta edición será, de nuevo, su apuesta por la inclusión. Ya el año pasado se eliminó el castillo de fuegos artificiales para evitar molestias a las personas con hipersensibilidad auditiva. En su lugar, este 2025 el cierre será con un espectáculo de 150 drones sobrevolando el Guadalquivir. Una propuesta innovadora pero que apuesta por la sensibilidad sin perder el carácter festivo del final de feria.

También se amplían las horas sin ruido en las atracciones: además del martes del alumbrado, de 21:00 a 23:00 horas, habrá franjas diarias de 20:00 a 21:00 horas entre el miércoles y el domingo. De esta manera, los más pequeños y quienes lo necesiten podrán disfrutar del recinto sin sobresaltos.

El Punto Violeta volverá a estar operativo como espacio seguro frente a posibles agresiones sexistas y se mantendrá el espacio saludable para concienciar a los jóvenes sobre los riesgos del alcohol y otras drogas.

Un plan perfecto para despedir el verano

En resumen, la feria de Coria arrancará el próximo martes 17 de septiembre y se prolongará hasta el domingo 21. Cada día se podrá disfrutar de actuaciones gratuitas en la caseta municipal, además de las atracciones de feria, las franjas horarias sin ruido pensadas para personas con hipersensibilidad auditiva y tradiciones como los paseos a caballo o la cucaña en el río.

Así que si quieres un buen plan para despedir el verano, la Feria de Coria es una oportunidad perfecta para disfrutar de artistas de nivel con las chirigota del Yuyu y las Soles, actividades de siempre y un ambiente que cada año reúne a miles de personas a orillas del Guadalquivir.