Este cine de verano de Sevilla seguirá proyectando películas durante la primera semana de septiembre con entradas a 4,50 euros

El mes de agosto encara su tramo final y tachando días del calendario llega un nuevo septiembre a la capital hispalense, con él vuelve un año más la rutina. Todavía se pueden exprimir los últimos días estivales con planes para seguir saboreando las jornadas eternas.

Si hay una propuesta de ocio que es tendencia década tras década es el tradicional cine de verano. En Sevilla se podrá disfrutar de estas proyecciones al aire libre hasta el próximo viernes 5 de septiembre.

La propuesta Asómate al patio 2025, organizada por la Diputación de Sevilla, proyectará una película cada noche hasta el próximo viernes.

Nueve proyecciones para cerrar el telón

La proyección comienza todos los días a las 22.00 horas en el propio patio de la institución, ubicado en la avenida Menéndez Pelayo, número 32.

Mr. Burton, Una quinta portuguesa, Mi postre favorito vose, Sirat trance en el desierto, Volver a ti, El cielo de los animales, Camino roya, Las tres amigas y Köln 75, serán los largometrajes que cerrarán esta edición de Asómate al patio.

Las entradas se pueden adquirir únicamente tres días antes de cada pase en la página web de la Diputación de Sevilla y presencialmente cada día de 21.15 a 22.45 horas en la taquilla del recinto. Todas las películas tienen un precio único de 4,50 euros por persona.

Cine de verano Asómate al patio 2025 Dónde: Patio de la Diputación

Dirección: Avenida Menéndez Pelayo, número 32

Cuándo: hasta el próximo viernes 5 de septiembre

Horario: 22 horas

Precio: 4.50 euros

Entradas: online y taquilla

Tras 75 sesiones, el Patio de la Diputación cerrará su gran pantalla a la espera de un nuevo verano para volver a llenar de vida este espacio.