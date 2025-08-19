Polémica por las entradas agotadas para el Festival del Patio de la Diputación de Sevilla: «De vergüenza...»

El Festival del Patio de la Diputación de Sevilla ha vuelto a demostrar el tirón que tiene entre el público sevillano. En apenas dos horas, todas las entradas disponibles para su segunda edición se agotaron, confirmando la expectación que genera este ciclo de conciertos que combina artistas consolidados y propuestas emergentes en un entorno único.

El festival, que se celebrará durante el mes de septiembre en la capital y en diferentes municipios de la provincia, nació con la vocación de ofrecer una programación musical para todos los gustos y generaciones.

Un error deja sin poder comprar entradas

El éxito de la venta de entradas vino acompañado de un contratiempo que generó cierta polémica en redes sociales. En la publicación oficial del festival en Instagram se animaba al público a comprar sus entradas con un mensaje que decía:

«Este septiembre, Sevilla y su provincia vuelven a llenarse de música con la segunda edición de este festival pensado para todos los gustos y generaciones.️ Corre que vuelan… ¡Hazte ya con tu entrada en nuestra web! #linkenbio También puedes comprarlas físicamente en La Teatral de C/Tetuán».

El problema fue que el enlace de la biografía de la cuenta no funcionaba, y en la propia página web del festival no se ofrecía ninguna información sobre el canal oficial de venta, ni un botón que redirigiera a la compra de entradas.

Varios usuarios comentaron en la publicación original indignados por no poder comprar sus entradas a tiempo: «Habéis publicado en la página web de un Organismo Oficial un enlace que no te lleva a la venta de entradas, habiendo otro que no habéis publicitado...¿en serio?«

Ante tantos comentarios negativos en redes sociales, el perfil del festival dejó un mensaje intentando excusarse: «Debido a la afluencia de visitas que está experimentando la web, estamos teniendo problemas técnicos que ya estamos trabajando para solucionar. ¡Disculpad las molestias!.

Últimas entradas a la venta a 2,50 euros

La plataforma encargada de la gestión era entradas.com, pero muchos usuarios tardaron en dar con el enlace correcto. Aun así, en menos de dos horas el cartel de «entradas agotadas» apareció en la mayoría de los conciertos programados.

Las quejas no se hicieron esperar: varios usuarios denunciaron la falta de claridad en la comunicación oficial y reclamaron más facilidades para el acceso a las entradas. La organización reaccionó rápidamente y habilitó un botón directo a la venta en su web, evitando nuevos malentendidos y tratando de frenar la polémica.

Últimas entradas a la venta para el Festival del Patio Entradas.com

Aunque el grueso de la programación ya está completo, todavía quedan entradas específicas de movilidad reducida y acompañantes, así como algunas sueltas en pista para determinados conciertos.