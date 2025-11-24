Este centro comercial de Sevilla tendrá un túnel de billetes: «Hay que atrapar al vuelo las tarjetas premiadas»

El Black Friday lleva años dejando de ser un simple día de descuentos para convertirse en una campaña que se extiende durante varios días. Lo que empezó como una fecha puntual en el calendario comercial es ahora un periodo clave para muchas marcas ... y clientes, que aprovechan la ocasión para adelantar compras y buscar ofertas reales.

Este auge también ha llegado a los centros comerciales, que suman actividades especiales para atraer al público. Entre ellos, el Centro Comercial Alcampo Tamarguillo, que este año incorpora una propuesta llamativa: un túnel en el que los visitantes podrán intentar atrapar premios al vuelo. Una acción sencilla, directa y pensada para añadir un punto extra de interés al Black Friday.

Así es el túnel de billetes que organiza el Centro Comercial Alcampo Tamarguillo

Y es que el Centro Comercial Alcampo Tamarguillo ha preparado para este próximo Black Friday una actividad que convierte las compras en algo más que ir de tienda en tienda. Así, durante el viernes 28 y el sábado 29 de noviembre, los visitantes podrán participar en «Atrápalo al Vuelo«, una cabina de aire en la que decenas de tarjetas se mantienen en movimiento, esperando a ser atrapadas en cuestión de segundos. Algunas de esas tarjetas esconden regalos, descuentos y ventajas exclusivas de los comercios del centro.

Tal y como se señala desde el centro comercial, participar en esta actividad es sencillo; basta con presentar en el stand del evento un ticket de compra de 15 euros o más.

Esta es la mecánica de la promoción «Atrápalo al Vuelo» que organiza Alcampo Tamarguillo Lo primero es acudir al stand del juego y validar el ticket de compra.

Dentro de la turbina de aire, hay que atrapar en 30 segundos todos los tickets que se pueda, teniendo en cuenta la puntuación que suma o resta cada color: el rojo resta cinco puntos, el negro no suma ni resta, el azul suma un punto, el verde suma cinco puntos y el amarillo suma diez puntos.

Después, hay que entregar los tickets a las azafatas que contarán la puntuación obtenida.

Por último, recoger el premio obtenido según el baremo establecido: entre 20-40 puntos, un regalo directo del centro comercial tipo merchandising; entre 41-100 puntos, un artículo promocional de operadores; y más de 100 puntos, descuento de operadores.

La experiencia está pensada para todo tipo de público y busca añadir un punto de juego a estos días de compras intensas. Una forma diferente de vivir el Black Friday y salir, además, con algún premio extra.