Vuelve a vivir la magia de The Beatles en Sevilla: esta banda le rinde un homenaje con un tributo en diciembre

Al hablar de grupos populares del siglo XX, vienen a la cabeza nombres como Queen, The Rolling Stones, Pink Floyd o, por supuesto, The Beatles. Un grupo que marcó a la industria musical durante décadas. Es5te grupo británico comenzó a principios de los ... 60 integrado por cuatro artistas: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star. Este grupo alcanzó el estrellato con álbumes como Rubber Soul o Abbey Road considerados hitos en la cultura popular contemporánea, elevando el estatus de música popular a una expresión del arte.

Este popular grupo formó parte de la historia del arte musical a pesar de estar únicamente durante una década en activo. En 1970 este grupo se disolvió por tensiones internas y problemas personales en cuanto al ámbito empresarial y musical. Tras el asesinato de John Lennon y la posterior muerte de George Harrison, solo dos de sus miembros continúan en activo en la actualidad.

Para poder recordar y homenajear a este legendario grupo a escala internacional, llega a Sevilla el 'Beatles Monumental'. El motivo de este evento es el 60 aniversario del concierto de esta banda de música británica en las plazas de toros de Madrid y Barcelona durante el año 1965. Esta ocasión será presentada por La Banda de Late Motiv.

Este concierto tendrá lugar el día 6 de diciembre y será interpretado por Litus como cantante y guitarrista, Pablo Novoa siendo a su vez guitarrista, Coke Santos con la batería, Mac Hernández al bajo y Érika López al mando del teclado. Consistiendo así en una hora y media con los grandes éxitos de este grupo.

Beatles Monumental Sevilla Fecha: 6 de diciembre

Horario: 21:00 horas

Dónde: Sala La2

Entrada: 16 euros

El lugar reservado para este evento es en Sala La2, en la calle José Díaz, en plena capital andaluza. La entrada tiene un precio estipulado de 16 euros por persona con la que se podrá acceder a partir de las 19:30 horas, comenzando el evento a las 21:00 horas del día indicado.