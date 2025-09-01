Planes con niños en Sevilla en septiembre: aventuras perfectas para disfrutar en familia

El Parque del Alamillo es uno de los mejores lugares para disfrutar del ocio en Sevilla

El mes de septiembre comienza en Sevilla, pero las vacaciones aún no han terminado para muchas familias. Hasta el miércoles 10 de septiembre no tendrá lugar el comienzo del curso escolar 2025-2026, por lo que aún hay tiempo para disfrutar del ocio familiar de diferentes formas.

Las temperaturas poco a poco van alcanzando unos niveles más suaves que en los meses puramente veraniegos, pero los días aún son lo suficientemente largos como para disfrutar al máximo al aire libre. Por ello, el mes de septiembre es un buen momento para seguir disfrutando de propuestas en recintos abiertos.

Así, en estas semanas, las familias pueden apurar las opciones para disfrutar de un paseo en un parque, de la visita a un parque temático, de las vistas de la ciudad desde las alturas, así como también de propuestas que se celebran en recintos como el Caixaforum, el CACC, el Acuario de Sevilla o la Casa de la Ciencia.

1 El mes de septiembre es un momento ideal para que las familias disfruten visitando Isla Mágica i.m. Isla Mágica Isla de la Cartuja

El mes de septiembre es un momento del año perfecto para disfrutar del que es uno de los parques temáticos más demandados y visitados de toda España. Una experiencia que además se disfruta todavía más en familia, ya que los mayores terminan contemplando a través de los ojos de los más pequeños un mundo pleno de fantasía e historia. Atracciones y espectáculos se dan la mano en una ambientación completamente mágica.

Isla Mágica Dónde: Isla de la Cartuja

Cuándo: Todo el mes de septiembre de 2025

Horario: De lunes a domingo de 11.00 a 23.00 horas

Precio: De 13 a 25 euros

2 Los niños con vocaciones científicas pueden acudir a este taller que se organiza en el Caixaforum c.f. Retos de ciencia Caixaforum Sevilla

En el Caixaforum Sevilla la programación destinada a las familias ocupa a lo largo de todo el año un espacio preeminente. Así, a lo largo del mes de septiembre también será posible participar en diferentes actividades que tienen que ver con la divulgación científica. En estos talleres, los más pequeños, a partir de 8 años, tendrán que resolver diferentes retos vinculados con el mundo de la ciencia.

Retos de ciencia Dónde: Caixaforum Sevilla. Calle López Pintado s/n

Cuándo: Septiembre de 2025

Horario: Consultar los horarios en este enlace

Precio: Entrada 4 euros

3 Esta es una de las exposiciones que se puede visitar en las instalaciones de la Casa de la Ciencia de Sevilla c.c. Cetáceos de Andalucía Casa de la Ciencia

La Casa de la Ciencia, ubicada en el antiguo pabellón de Perú, es el lugar ideal para las familias más intrépidas. Una institución en la que la ciencia, la divulgación y el entretenimiento se dan la mano para componer un cóctel perfecto. Una de las opciones posibles es la de visitar esta exposición permanente, que ofrece a los visitantes la oportunidad de tener una experiencia muy cercana con estas especies de cetáceos que pueblan el litoral andaluz. Una opción perfecta para las familias a lo largo del mes de septiembre.

Cetáceos de Andalucía Dónde: Casa de la Ciencia de Sevilla. Avenida de María Luisa s/n

Cuándo: Exposición permanente

Horario: De martes a domingos de 10.00 a 20.00 horas. Cerrado los lunes no festivos

Precio: 5 euros por persona

4 El Parque del Alamillo es un lugar ideal para pasear o montar en bicicleta en mitad de la naturaleza p.a. Una tarde en el parque Parque del Alamillo

Las tardes de septiembre, que aún son largas y cuentan con muchas horas de luz, pero que suelen ser más templadas, son un momento perfecto para disfrutar de un espacio verde como es el parque del Alamillo de Sevilla. Un lugar en el que simplemente pasear con la familia, improvisar un picnic o dar un pequeño paseo en bicicleta, se convierten en un auténtico lujo para los sentidos.

Una tarde en el parque Dónde: Parque del Alamillo, Sevilla

Cuándo: Todo el mes de septiembre

Horario: De 7.00 a 24.00 horas

Precio: Entrada gratuita

5 En el pabellón de la Navegación de Sevilla se puede disfrutar de la proyección de películas en su planetario Un paseo por el cosmos Pabellón de la Navegación

En las instalaciones del pabellón de la Navegación de Sevilla se encuentra el planetario, un lugar en el que las familias pueden dar rienda suelta a sus inquietudes científicas. En esta actividad las familias al completo pueden pasar un inolvidable rato, disfrutando de una espectacular proyección, que les va a llevar a viajar a través de todo el universo conocido. Se trata de una actividad organizada por la empresa Engranajes Culturales.

Un paseo por el cosmos Dónde: Pabellón de la Navegación. Paseo de los Descubrimientos

Cuándo: Consultar fechas y horarios en el teléfono 622 677 792

Precio: 4 euros

6 Días sin cole Acuario de Sevilla

La primera semana del mes de septiembre en Sevilla puede ser también un momento perfecto para la diversión y el aprendizaje de los más pequeños. Son jornadas en las que el Acuario de Sevilla ha organizado una actividad que se presenta bajo el nombre de 'Días sin cole'. Son actividades diseñadas para que los niños puedan aprender de manera divertida los secretos del mar de la mano de un equipo de biólogos. La actividad está recomendada para niños de 6 a 13 años.

Días sin cole Dónde: Acuario de Sevilla. Muelle de las Delicias, s/n. Sevilla

Cuándo: Del 1 al 3 de septiembre

Horario: De 9.00 a 14.30 horas

Precio: 40 euros por curso

7 Desde el globo cautivo de Isla Mágica se puede contemplar una preciosa panorámica de Sevilla n.v. Nao Vigía, el Globo de Sevilla Isla de la Cartuja

Los largos días del mes de septiembre, que en muchas ocasiones están marcados por las temperaturas más suaves y agradables, son un momento perfecto para disfrutar de las vistas que ofrece la atracción Nao Vigía. Un globo cautivo que se eleva hasta una altura de 34 metros, desde la que se disfruta de Sevilla a vista de pájaro. Una atracción perfecta para las familias al completo.

Nao Vigía, el Globo de Sevilla Dónde: Rotonda Isla de la Cartuja (Isla de la Cartuja)

Cuándo: Todo el año

Horario: Consultar disponibilidad en este enlace

Precio: A partir de las 9,90 euros

8 Los más pequeños pueden aprender sobre arte gracias a este taller que organiza el CAAC caac VaCAACiones en el CAAC Sevilla 2025 Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

A lo largo de todo el verano las instalaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla han acogido la celebración de una serie de interesantes talleres destinados a los reyes de la casa. Una serie de actividades gratuitas que están relacionadas con las exposiciones que están vigentes en estos momentos. La primera semana del mes de septiembre aún hay tiempo para que las familias sevillanas puedan llevar a cabo una inmersión en el mundo del arte contemporáneo.

VaCAACiones en el CAAC Sevilla 2025 Dónde: Monasterio de la Cartuja de Sevilla. Camino de los Descubrimientos s/n

Cuándo: 2 y 4 de septiembre

Horarios: De 10.00 a 12.00 horas

Precio: Entrada gratuita previa reserva

Todas ellas son opciones perfectas para que las familias sevillanas encuentren el mejor de los antídotos contra el aburrimiento, disfrutando todavía del buen tiempo y sin renunciar a ocio de calidad y centrado en el mundo de la cultura.