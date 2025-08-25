El Rafa Nadal Academy Padel Tour aterriza en septiembre en Sevilla

Sevilla acogerá por primera vez una prueba del Rafa Nadal Academy Padel Tour by The Adecco Group, el circuito de pádel amateur organizado por la Rafa Nadal Academy, que combina competición, ocio, diversión y valores. Se trata de un circuito que el año pasado reunió a más de mil jugadores y que fue nominado al premio al Mejor Circuito Amateur del Año en los World Padel Awards organizados anualmente por 'Pádel Spain'.

Inspirado en la competición por equipos impulsada por la Hexagon Cup, cada equipo participante en la cita de Sevilla estará compuesto por un mínimo de seis jugadores, que formarán tres parejas por eliminatoria. Se garantiza, además, que cada equipo dispute al menos dos eliminatorias. El torneo se disputará del 12 al 14 de septiembre en el Icónico Sports & Social, club inaugurado el pasado mes de mayo que dispone de 15 pistas de pádel, doce de ellas cubiertas y tres exteriores en 4.000 metros cuadrados.

El campeonato contará con dos categorías masculinas y dos categorías femeninas, en las que los equipos competirán por coronarse campeones y acceder al sorteo de una plaza para disputar la prueba final en Mallorca, en la Rafa Nadal Academy by Movistar, el próximo mes de diciembre.

Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy by Movistar, valora así la llegada del Rafa Nadal Academy Padel Tour by The Adecco Group a Sevilla: «Tenemos muchas ganas y mucha ilusión de llegar a Sevilla, una ciudad que vive el deporte de una manera muy especial y en la que estoy segura de que vamos a vivir momentos muy especiales. Animo a todo el mundo a vivir esta experiencia del pádel por equipos, que no deja indiferente a nadie».

El Rafa Nadal Academy Pádel Tour by The Adecco Group 2025 ya ha recorrido este año Santander, Madrid, Barcelona y Estepona. Tras la prueba de Sevilla, el circuito viajará a Valencia y Gijón para culminar en la prueba final de Manacor. De manera paralela este año ha comenzado la expansión internacional con un tour que recorre también seis ciudades de Italia. Ambos circuitos convergerán en la gran final, que se celebrará en diciembre en la propia Rafa Nadal Academy, en Mallorca.

Cómo inscribirse

El plazo de inscripción para la cita de Sevilla ya está abierto y puede realizarse a través del siguiente enlace. Con la inscripción, todos los jugadores recibirán un Welcome Pack con una camiseta Nike, producto ofrecido por NDL Pro-Health, muñequeras Babolat, Galletas Príncipe y foto protección de Cantabria Labs. Además de las palas BABOLAT que ganarán los campeones, también habrá sorteos y regalos ofrecidos por QuirónSalud, ZEL y Bezoya, partners del circuito. Los campeones en Marbella también ganarán entradas para animar al equipo de la Rafa Nadal Academy en la Hexagon Cup.

Conocida por su faceta en la formación de tenistas desde 2016, la Rafa Nadal Academy by Movistar también ha apostado por el pádel gracias al desarrollo de programas formativos para jóvenes y para adultos en unas instalaciones punteras en Mallorca en las que se ubican 19 pistas de pádel (nueve pistas exteriores y diez cubiertas).

