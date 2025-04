'Bustos', de Ángel Pantoja, la relectura de géneros a través de la historia del arte

El arte a lo largo de la historia ha desarrollado un especial interés por los bustos de personajes para dejar constancia de los hechos y sucesos de nuestro devenir y sobre todo de sus protagonistas. Pero si Julio César, Napoleón o Nerón, son personajes con bustos bien conocidos, no ocurre igual con los que conforman la exposición del artista Ángel Pantoja titulada'Bustos. Identidad, deseos, cuerpos y subjetividades', que se ha inaugurado estos días en el Espacio Santa Clara, dentro de la programación del Orgullo de Sevilla promovida por el Ayuntamiento hispalense.

La muestra que tiene como comisario a Juan Cruz, director de DiGallery, espacio colaborador de esta exposición, reúne una serie de imágenes realizadas en digital de bustos poco conocidos, pero sí clásicos, desde los etruscos, la antigua Grecia, al siglo XIX y que el artista ha reinterpretado. «Elijo los personajes al azar e intento que no sean muy conocidos porque, si no, tienen una personalidad muy marcada, y no quiero que su identidad real transforme mi concepto. Si cojo un Julio César, la gente ve al emperador, no mi obra.

La exposición está pensada como si el fondo fuera un vórtice en el que te asomas a una nueva realidad. «En donde el género pasa a un segundo plano, es como una barricada ante la dictadura de lo estrictamente masculino o femenino, la variedad sexual es amplia y eso limita y crea infelicidad en la gente que no encaja en esos dos patrones tan estrictos», dice Pantoja para explicar su creación, en la que al retomar la iconografía clásica de los bustos con una nueva lectura, el género queda desplazado y difuminado.

Para Juan Cruz, de Di Gallery, «esa policía del género que nos vigila desde sus dispositivos disciplinantes impone su ley y su castigo a quienes se deslizan de un género a otro, a quienes no entran en esos cánones, que, como los de la escultura clásica, nos dividen en dos. Pero una estética es también un control que ejerce el sistema de género, un control violento y cruel, como muy bien saben los niños mariquitas y las niñas chicazos que son insultadas y acosadas cada día en los colegios de todo el mundo».

La exposición tiene dos partes, una en el refectorio donde se muestran los primeros bustos que Ángel Pantoja hizo en el origen, bustos «más gamberros, más felinianos, más histriónicos», para volverse con los años «más poéticos, mas interiores, más Bergman». La parte interior se ha resuelto con una proyección de todos los nuevos bustos. «Todo está oscuro y de repente está esa ventana, como a otra realidad, y es una fusión de imágenes, y te olvidas de los géneros, que esa es mi intención».

A la entrada del refectorio se encuentran las imágenes de estos bustos colocados en grandes bisagras, lo que origina el efecto de parecer acercarse y rodear al espectador al estar todos de frente.

Pantoja ha imaginado todo el material para que se pueda ver a través de una pantalla, «hay una pieza hecha en barro, pero es una exposición que lo mismo puedes verla en la pantalla de tu móvil o del ordenador, es algo normal para esta época digital aunque yo uso el arte clásico para traerlo a la actualidad».

Al creador le gusta que el artista contemporáneo mire de frente al arte clásico. «Ahí está todo, y la razón de porqué somos así. El arte siempre reacciona ante un estilo anterior, acción reacción, por eso es tan importante reaccionar y seguir creando».

'Bustos. Identidad, deseos, cuerpos y subjetividades' Dónde: Espacio Santa Clara

Dirección: Calle Becas

Horario: De martes a sábado, de 10:00 a 20:00 horas. Los domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas. Lunes (excepto los festivos), cerrado

Entrada: gratuita

Ángel Pantoja se define como artista, diseñador gráfico y fotógrafo, «un creador libre sin prejuicios sin logísticas». El artista vive el momento y quiere contar el momento, «que cuando se vean mis obras se sepa en la época en que viví», asegura. Sus obras se han expuesto en galerías como Cavecanem, Galería UntaggedArt y sala Atín Aya, entre otras. Ha participado en exposiciones colectivas en galerías como Rafael Ortiz, Weber-Lutgen, La Caja China, Casa de la Provincia, Zunino, Di Gallery de Sevilla, y presentado sus creaciones en museos y galerías de Miami, Sao Paulo, Madrid, Palma de Mallorca, Alemania y Bélgica, entre otros países.

