Javier Castillo enciende Sevilla con 'El susurro del fuego', su novela más emocional y la primera ambientada en España

El autor presentó su nuevo libro en la Feria del Libro de Sevilla y firmó ejemplares a cientos de personas que esperaron una cola kilométrica

Javier Castillo durante la presentación de su último libro
Javier Castillo durante la presentación de su último libro Manuel Gómez
Paula Mateo

Sevilla

El fenómeno del thriller español, con más de 2,5 millones de ejemplares vendidos, volvió a desatar la locura en la Feria del Libro de Sevilla. Fue complicado pasear por los Jardines de Murillo sin detenerse ante el Espacio FELISE: la sala llena, ... decenas de personas agolpadas en puertas y ventanas, y un murmullo expectante que delataba la presencia de uno de los autores más populares del panorama literario actual. Cualquier tipo de sonido cesó cuando Javier Castillo llegó para presentar su nueva novela, 'El susurro del fuego', su obra «más emocional y trascendental», como él mismo la definió.

