CRÍTICA DE ZARZUELA

Zarzuela: unidos en torno al Chateau Margaux

Los protagonistas de la zarzuela 'Chateau Margaux'
CARLOS TARÍN

Sevilla

Temporada 2025-26

CHATEAU MARGAUX

  • Programa: Música de Manuel Fernández Caballero y libreto de José Jackson Veyán
  • Intérpretes: Paula Ramírez, ndrés Merino, Amando Martín, Alicia Naranjo y Javier Sánchez-Rivas. Coro y Orquesta Titular de la Compañía Sevilla de Zarzuela.
  • Dirección musical: Elena Martínez.
  • Dirección de escena: Marta García-Morales.
  • Adaptación del libreto: Alejandro Rull.
  • Producción ejecutiva: Javier Sánchez-Rivas.
  • Vestuario histórico, Escenografía y Producción: Compañía Sevillana de Zarzuela.
  • Lugar: Teatro Turina.
  • Fecha: 10/10/2025.

Una nueva temporada, y con esta van diecisiete, en que la Compañía Sevillana de Zarzuela comienza su andadura con el ardor y el ímpetu que la caracteriza. Y lo hace con un título en el que el vino termina uniendo a criados y señores, ... los hace confidentes, los lleva a constituirse en una especie de familia con mucho que compartir.

