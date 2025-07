La Plaza de España se llena este domingo del inconfundible ska-pop de los británicos Madness

Madness, leyenda viva del ska-pop británico, llega este domingo a Icónica Santalucía Sevilla Fest para hacer bailar a Sevilla con su inconfundible mezcla de ritmos contagiosos, carisma desbordante y un repertorio que forma parte del ADN de la cultura popular.

Formado en 1976, Madness se integró en el movimiento revival del ska del sello 2 Tone a finales de los 70 junto con The Specials y Bad Manners, época en la que lograron la mayoría de sus éxitos. En la primera mitad de la década de los años 1980, con gran popularidad en UK, se mantuvieron más semanas en las listas inglesas que cualquier otro grupo. El álbum, 'The Liberty of Norton Folgate', alcanzó en 2008 el número cinco en las listas de Reino Unido. Su álbum editado en 2012, 'Oui Oui Si Si Ja Ja Da Da', llegó al décimo puesto en el Reino Unido.

Desde su creación la banda ha sacado 29 sencillos y ocho álbumes de estudio, además de varios recopilatorios, dos de los cuales alcanzaron el número 1 en el Reino Unido. Los primeros 20 sencillos del grupo entraron en el Top 20 británico y tenían un sonido que la propia banda había denominado nutty sound, el cual había evolucionado incluyendo elementos pulidos de pop con grandes dosis de ska, reggae y otras músicas caribeñas.

Madness tuvo escaso éxito en Estados Unidos, donde solo dos de sus sencillos entraron en el top 40: 'Our House', que llegó al número 7, y 'It Must Be Love', que llegó al 33. No obstante, el grupo tuvo una notable repercusión en el underground estadounidense y sus vídeos fueron muy populares en la cadena MTV. Años después, muchas bandas norteamericanas que tocan ska como 'No Doubt' y' The Mighty Mighty Bosstones' citaban a Madness como la mayor influencia en su música.

El grupo se separó en 1986, pero en los 90 los siete miembros originales se volvieron a reunir a la estela del éxito del recopilatorio de la Virgin 'Divine Madness', que contaba con los sencillos más exitosos de la formación y que alcanzó el número 1 de las listas de álbumes del Reino Unido. En esta época Madness actuó para más de 75.000 fans en el festival Madstock en Finsbury Park, en Londres. El público bailó tanto que se registró un terremoto de 4,5 en la Escala de Richter2​ durante la canción 'One Step Beyond'.

Concierto de Madness en Sevilla Dónde: Icónica Santalucía Sevilla Fest

Dirección: Plaza de España

Cuándo: domingo 6 de julio 2025

Horario: 22.30

Entradas: www.iconicafest.com

En 1999, Madness sacó su primer álbum de estudio en 14 años, Wonderful, en Virgin Records. El disco, del que salieron los sencillos Johnny the Horse, Drip Fed Fred y Lovestruck (llegando este último a meterse en el top 10 en el Reino Unido), se convirtió en top 20 británico.

Entre los hitos que siguieron a aquel lanzamiento, en 2002, Our House, un musical basado en las canciones de Madness, se kiestrenó en el Cambridge Theatre en West London; en 2012, participaron en el concierto en el Palacio de Buckingham por el Jubileo de Diamante de Isabel II, interpretando sus canciones 'Our House' y 'It Must Be Love'; y en agosto de aquel mismo año Madness fue la primera banda de rock en tocar en los Juegos Olímpicos de Londres, presentándose con 'Our House'.

Las entradas para disfrutar de Madness en Icónica Santalucía Sevilla Fest están disponibles en www.iconicafest.com. Una oportunidad única para vibrar con una de las bandas más influyentes del pop británico, en una noche que promete quedar grabada en la memoria de Sevilla.

Más temas:

Pop

Conciertos

Sevilla

Reggae