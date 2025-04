Pepe Begines: «Los Chanclas somos los Rolling de las marismas»

No me pises que llevo chanclas actúa esta noche en la Sala Malandar, una cita en la que contarán con la colaboración de los sevillanos Califato 3/4. Lo hará ante un público que agotó todo el papel hace semanas. La próxima ... semana, el viernes 29, la formación palaciega volverá a subirse al escenario de la calle Torneo, aunque en esta ocasión para rendir homenaje al inolvidable Silvio Fernández Melgarejo junto Andrés Herrera 'Pájaro'. Las entradas, por supuesto, también volaron rápidamente. Síntomas inequívocos ambos de la vigencia en pleno siglo XXI del Agropop, género creado por ellos mismos hace casi 35 años.

Esta noche toca darlo todo con 'Bolillón', 'Las calles de Chichago', '¿Y tú de quién eres?' o 'El Canario'. Horas antes de que eso ocurra, Pepe Begines, el carismático líder de la banda, me invita a su casa para charlar relajadamente sobre aspectos tan dispares como el papel del humor en el arte, la situación de Sevilla y el turismo, los proyectos futuros, la reciente muerte de Antonio Burgos o el poder terapéutico de la música.

Los dos conciertos de la sala Malandar reflejan perfectamente la buena sintonía que vuestro grupo ha tenido durante varias generaciones no solo con el público, sino también con distintos estilos de música de épocas diferentes. Desde Silvio hasta Califato ¾.

Es verdad. Nos sentimos muy respetados y queridos, formamos parte de las fiestas de todas las generaciones. 35 años de carrera dan para mucho. Antes veíamos en los conciertos a los padres con sus hijos, ahora vemos incluso a los abuelos con los nietos. Igual lo damos todo en el Festival Cabo de Plata delante de miles de chavales, que actuamos para generaciones mayores y montamos un verdadero fiestón. Somos los Rolling de las Marismas.

Está claro que, independientemente de las tendencias musicales, las canciones de los Chanclas siempre mantienen intacto su espacio. ¿Cuál cree que es el motivo?

Nosotros somos lo que somos, y procuramos mantener los grados de pureza. La solera no se puede obtener en tres días, necesita años para conseguirse. En ese sentido, hay que reconocer que nuestro grupo, según dice la gente, ha envejecido muy bien. No nos hemos salido de nuestro estilo, nos mantenemos puros, fieles a la filosofía que nos ha llevado hasta aquí. No nos hemos metido ahora a hacer reguetón, por ejemplo, para parecer modernitos. Para conectar con las generaciones nuevas no es necesario pintarse el pelo de azul y hacer reguetón.

La pureza y la autenticidad son términos casi en peligro de extinción…

Está todo muy desnaturalizado y la gente quiere cosas puras, lo aprecia mucho. Nosotros provenimos de escuchar blues, flamenco, reggae, unas artes muy puras, y de ahí nace nuestro concepto artístico. A la hora de hacer música no nos proponemos nada, no impostamos nada, todo emerge tan silvestre como la hierba de la 'verea' del campo. Eso hace que todo sea puro. Si tuviésemos algún tipo de simiente trastocada genéticamente otro gallo nos habría cantado.

Hablando de pureza y autenticidad, el pasado miércoles falleció Antonio Burgos. Recuerdo que os hizo una columna maravillosa sobre la canción '¿Y tú de quién eres?', allá por 1989 o 1990.

Fue una genialidad de las suyas. Me consta que nos tenía mucho aprecio. Era un señor muy de pueblo y del pueblo. Con él se ha ido un maestro del argot popular. Lo narraba tan bien… Era prácticamente un periodista sainetero.

La inmensa mayoría de vuestras canciones están basadas en historias (ficticias y reales) que tienen como escenario Los Palacios, vuestro pueblo, Sevilla, Cádiz… Siempre han defendido la identidad como valor añadido del concepto que proponen. Sin ir más lejos, el barrio de Santa Cruz es el escenario de la hilarante 'Bolillón'. Ahora el barrio es un continuo trajín de turistas. ¿La pérdida de identidad es el peaje que está pagando Sevilla a cambio de los beneficios económicos que genera el turismo?

Es un tema que me toca la fibra, me da mucha pena. Te juro que estoy haciendo una canción que se llama 'Franquicia' y trata exactamente ese tema que planteas. Yo comprendo que el planeta es de todos, pero, en el sentido más romántico de la expresión, me duele decir que antes Sevilla era nuestra. Uno iba al Pumarejo, a Triana, a la Alameda. La Peluquería de Los Pajaritos, La Casa del Maera, El Tremendo… ¿Pero ahora adónde se va? Ahora no se sabe si está uno en Sevilla, Nueva York o Estocolmo. Es muy duro decirlo, pero sí se está perdiendo identidad. Todo está prohibido, hasta los veladores. Esto se está convirtiendo en un parque de atracciones.

Sin duda, el humor es vuestra seña de identidad.

Saber reírte de ti mismo es lo más importante del mundo, y creo que eso es lo que hace que la gente se monte en el barco con nosotros. 'La tasquita de Triana' es un verdadero drama social muy habitual en aquella época: un padre que quita a su hijo del colegio para que trabaje en el campo, en el bar o en el negocio familiar que sea. Sin embargo, lo tratamos de una manera que parece hasta divertida la historia.

«Todo lo que está vinculado al humor tiene que bregar siempre con lo peyorativo» Pepe Begines Cantante y compositor

¿Cree que en cierto modo ese aspecto, me refiero al del humor y la diversión, ha podido desvirtuar el concepto musical de los Chanclas?

A Tony Leblanc le dieron el Goya a título póstumo y no en vida, a pesar de que era un pedazo de actor y se lo merecía mucho antes; Tom Hanks empezó con la comedia, pero no le dieron el Oscar hasta que no hizo el Soldado Ryan y esas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todo lo que está vinculado al humor tiene que bregar siempre con lo peyorativo. Parece que hacer reír tiene menos mérito que hacer llorar. Y aparte de todo esto, te digo con total rotundidad que la música que hace los Chanclas en directo le echa la pata a muchísimos grupos que sí están considerados de rock.

Concierto de No me pises que llevo chanclas en Sevilla Dónde: Sala Malandar.

Dirección: calle Torneo, 43.

Cuándo: viernes 22 y viernes 29.

Horario: 21.00 horas.

Entradas: agotadas para los dos conciertos.

¿Cree que en el éxito de estos últimos años ha podido influir la crispación que hay en la vida ahora mismo y la necesidad de desconectar y pasar un buen rato?

Totalmente de acuerdo. La gente va a los conciertos de los Chanclas como si fuera el último de la vida, porque ya lo que falta es que caiga el meteorito… A la salida de los conciertos es muy habitual que nos digan cosas como: «Esta noche me has quitado 20 años del carnet». Yo estoy diciendo que voy a montar una clínica, he pensado ponerme una bata blanca y ponerme a cantar en una consulta (risas).

Es que los directos de los Chanclas son vitamina pura para el ánimo.

¿Sabes lo que me pasó una vez en Granada? Estábamos en un concierto y me viene un padre y me dice: «Pepe, por favor, ¿puedes pasarte por la parte de atrás del escenario? Quiero que veas una cosa. Me acerco, y está el hijo, de unos 13 o 14 años, que había nacido con parálisis cerebral y estaba en silla de ruedas. «Mi niño no había hablado nunca, y nos lo encontramos hace dos semanas cantando el '¿Y tú de quién eres?'. Me gustaría que lo saludaras». Fue algo muy emocionante que nunca olvidaré. Días más tarde me interesé en ese tema y descubrí que en los libros de texto de educación especial figuran muchas canciones nuestras.

Para terminar, quiero preguntarle por 'Jesucristo Flamenco', un proyecto que tiene muy buena pinta y del que si no estoy mal informado es usted el ideólogo. La proyección del documental, antesala de la película que se estrenará en 2025, tuvo muy buena acogida en el Festival de Cine de Sevilla.

La gente aplaudió a rabiar. Ahora estamos en el proceso de preproducción. Soy el ideólogo y coguionista de la criatura. Une la Pasión de Cristo con la pasión del flamenco. Rodaremos en el último trimestre del 24 y se estrenará previsiblemente en el 25. El reparto estará repleto de primerísimas figuras del flamenco y queremos contar con localizaciones como la Alhambra, Vaelo Claudia, el Alcázar, Medina Azahara… Es algo a lo que le estoy poniendo el alma.