El Paganini Ensemble Viena recala en el Cartuja Center con su homenaje al genio del violín que desafió a la historia

Bajo la guía del maestro Mario Hossen y su Paganini Ensemble Viena, estas partituras recobran la vida en toda su plenitud: fuego, lirismo y una creatividad sin límites.
El programa abarca desde la frescura y el brillo de los cuartetos y terzettos hasta piezas icónicas como la Campanella o la Sonata a preghiera – Mosè Fantasia, en estrenos y arreglos exclusivos. Cada obra revela la intensidad, la pasión y el carácter inconfundible de Paganini: ternura, sufrimiento, alegría y una energía inagotable.
El Paganini Ensemble Viena, fundado en 2019, sorprende por su singular formación —violín, viola, violonchelo y guitarra-, que recrea el ambiente sonoro del Romanticismo italiano.
Aclamado por la crítica internacional, el conjunto ha grabado la integral de los cuartetos con guitarra de Paganini para el sello Dynamic, distinción que lo ha convertido en referente absoluto de este repertorio.
Las entradas para este espectáculo especial en el Cartuja Center de Sevilla cuestan desde 24 euros.
