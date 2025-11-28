El Paganini Ensemble Viena recala en el Cartuja Center con su homenaje al genio del violín que desafió a la historia

El Cartuja Center de Sevilla se llena este domingo de música clásica con la llegada de Paganini Ensemble Viena, referente en la interpretación del repertorio de Niccolò Paganini. Los espectadores de este concierto único (a las 19.30 horas) podrán sumergirse en un universo deslumbrante, ... donde la dificultad técnica se convierte en arte y la emoción alcanza una intensidad casi sobrenatural.

Bajo la guía del maestro Mario Hossen y su Paganini Ensemble Viena, estas partituras recobran la vida en toda su plenitud: fuego, lirismo y una creatividad sin límites.

El programa abarca desde la frescura y el brillo de los cuartetos y terzettos hasta piezas icónicas como la Campanella o la Sonata a preghiera – Mosè Fantasia, en estrenos y arreglos exclusivos. Cada obra revela la intensidad, la pasión y el carácter inconfundible de Paganini: ternura, sufrimiento, alegría y una energía inagotable.

El Paganini Ensemble Viena, fundado en 2019, sorprende por su singular formación —violín, viola, violonchelo y guitarra-, que recrea el ambiente sonoro del Romanticismo italiano.

Aclamado por la crítica internacional, el conjunto ha grabado la integral de los cuartetos con guitarra de Paganini para el sello Dynamic, distinción que lo ha convertido en referente absoluto de este repertorio.

Concierto Paganini Ensemble Viena Dónde: Cartuja Center

Dirección: Leonardo Da Vinci, 7

Cuándo: domingo 30 de noviembre

Horario: 19.30 horas

Entradas: Cartujacenter

Las entradas para este espectáculo especial en el Cartuja Center de Sevilla cuestan desde 24 euros.