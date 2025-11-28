Suscríbete a
El Paganini Ensemble Viena recala en el Cartuja Center con su homenaje al genio del violín que desafió a la historia

El maestro Mario Hossen y sus compañeros de ensemble interpretan un repertorio de alto virtuosismo técnico

Cecilia Bartoli protagoniza este sábado en el Maestranza una versión revisada del 'Orfeo ed Euridice' estrenado en Parma en 1769

El Cartuja Center de Sevilla se llena este domingo de música clásica con la llegada de Paganini Ensemble Viena, referente en la interpretación del repertorio de Niccolò Paganini. Los espectadores de este concierto único (a las 19.30 horas) podrán sumergirse en un universo deslumbrante, ... donde la dificultad técnica se convierte en arte y la emoción alcanza una intensidad casi sobrenatural.

