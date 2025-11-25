Suscríbete a
ópera en concierto

Cecilia Bartoli protagoniza este sábado en el Maestranza una versión revisada del 'Orfeo ed Euridice' estrenado en Parma en 1769

La prestigiosa mezzosoprano estará acompañada por la soprano Mélissa Pettit y por Les Musiciens du Prince-Monaco

Sevilla acoge en Cartuja Center cuatro grandes conciertos internacionales que empiezan el 16 de diciembre con el programa 'Vive Vivaldi'

La mezzosoprano Cecilia Bartoli regresa este sábado al Teatro de la Maestranza
La mezzosoprano Cecilia Bartoli regresa este sábado al Teatro de la Maestranza
El Teatro de la Maestranza vivirá este próximo sábado 29 de noviembre uno de los hitos líricos más esperados de la temporada y, sin duda, un acontecimiento excepcional para la vida cultural de Sevilla. Cecilia Bartoli, mezzosoprano de referencia mundial y figura imprescindible ... de la lírica contemporánea, regresará a los escenarios españoles para encarnar a Orfeo en una versión en concierto semiescenificada de 'Orfeo ed Euridice', la obra más emblemática del reformador Christoph Willibald Gluck.

