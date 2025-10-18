Suscríbete a
OBS/Pastuszka: calentando motores

Volvía a ponerse al frente de la Orquesta Barroca de Sevilla la violinista polaca Martyna Pastuszka, aunque esta temporada lo hará como artista residente de la OBS esta temporada. Esto no está nada más que empezando.

La violinista Martyna Pastuszka
La violinista Martyna Pastuszka LUIS OLLERO

CARLOS TARÍN

Sevilla

UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Concierto de apertura del curso académico 2025/2026.

Adulen al oído. Acentos italianos en la corte de Madrid.

  • Programa: Obras de Avison, Manalt y Corselli.
  • Intérpretes: Orquesta Barroca de Sevilla; Ignacio Ábalos, Valentín Sánchez, José Manuel Navarro y Miguel Romero (violines), Pablo Prieto (viola), Mercedes Ruiz (violonchelo), Ventura Rico (contrabajo) y Alejandro Casal (clave y órgano).
  • Dirección musical y violín: Martyna Pastuszka.
  • Lugar: Teatro Turina.
  • Fecha: 17/10/2025.

Recordaba Ventura Rico, factótum de la OBS, que la relación de la orquesta con la Universidad de Sevilla está en torno a los 20 años, y este concierto lo refrenda. El programa buscaba la herencia italiana en la corte borbónica madrileña. Y ... lo cierto es que a partir de las más de 500 sonatas para clave de Domenico Scarlatti la influencia italiana llegó desde España a Londres, y ahí sirvieron de inspiración al compositor inglés Charles Avison para componer sus '12 Concerti grossi sobre Domenico Scarlatti'. El londinense es un autor que lleva mucho tiempo en los programas de la OBS, aunque su discografía se va abriendo paso poco a poco. Precisamente este que comentamos ha contado con tres de estos 'concerti', para abrir, cerrar y en el centro del recital, alternando con sonatas del barcelonés Francisco Manalt y el italiano Francesco Corselli.

