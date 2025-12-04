Ainhoa Arteta inaugura la Navidad con lírica y villancicos en el Real Alcázar de Sevilla

Cada vez falta menos para que la Navidad inunde cada rincón de la capital hispalense. Hasta el momento, el espíritu navideño ya ha tomado las calles con esa sorprendente iluminación, y en la tarde de este jueves 4 de diciembre, ha conquistado un nuevo espacio: ... el Real Alcázar de Sevilla. Allí, en el Salón de Embajadores, uno de los enclaves más simbólicos y ornamentados del palacio, tuvo lugar el concierto con el que Ainhoa Arteta inauguró el ciclo musical'Embajadores de la Navidad'.

El recital reunió a autoridades, entre ellas, el primer teniente alcalde Juan Francisco Bueno Navarro, además de representantes de la administración local, Tussam y Lipasam. Una cita en la que Arteta cruzó el umbral más que preparada: vestida de blanco y brillos, con el pianista Josu de Solaun y arrancando los aplausos del público.

Para empezar, ópera y sentimiento

Las primeras notas de 'Sposa son disprezzata', de Vivaldi, marcaron el inicio de la velada. A partir de ese momento, el concierto avanzó alternando la voz de la soprano con los solos de De Solaun, que durante las pausas interpretó varios 'Nocturnos' de Chopin. Al inicio de esta primera parte, Arteta destacó la extraordinaria acústica de la sala y admitió que cantaba con frío, una situación delicada para las voces líricas por su impacto en las cuerdas vocales y la musculatura. Por eso, tras cada intervención, cedía el escenario a su acompañante para poder descansar la voz.

El programa incluyó una interpretación de 'Vissi d'arte', de 'Tosca', que la artista contextualizó por su carga emocional dentro de la ópera. Ainhoa reforzó cada aria con expresividad facial y gestual, especialmente en 'Quando me'n vo', el célebre vals de Musetta con el que cerró la primera mitad del concierto. Antes de cantarla, además de explicar que se trataba de una pieza clave en su carrera y una de las más significativas de su trayectoria, subrayó que es «el área más pornográfica que se ha escrito jamás en la ópera», un comentario que desató carcajadas de los espectadores.

¡Llegó la Navidad!

Tras un descanso de diez minutos, la soprano regresó a escena con un vestido rosa de lentejuelas y puños de plumas, un 'outfit' muy apropiado para dar paso al repertorio navideño. «Ahora vamos a lo divertido», anunció.

Este segundo capítulo se abrió paso con 'Aurtxo polita' y continuó con 'Noche de paz', interpretada primero en alemán -su idioma original- y después en castellano. Le siguieron 'Nana', de Manuel de Falla -que Arteta vinculó a la figura de la Virgen y cómo le cantaba al Niño Jesús-, y 'Adeste fideles'. El ambiente se volvió aún más festivo con 'Jingle Bells', en la que el público acompañó con palmas y voz, así como 'El tamborilero' y 'White Christmas'.

Antes del cierre, Arteta hizo hincapié en que ella había recibido la propuesta de bises, pero el pianista no, lo que impidió «interpretar otros villancicos que llevaba preparados: el ring ring, los peces en el río, campana sobre campana…». No obstante, ambos coincidieron en 'Oi Bethleem!', un villancico vasco con el que pusieron el broche de oro a la actuación.

Para despedirse, el público se puso en pie, y hubo quien gritó algún «¡brava!». No era para menos, porque esa combinación de villancicos y lírica, sumados a la sensibilidad vocal de la artista, había acariciado el corazón de más de uno. De esta manera, 'Embajadores de la Navidad' dio el pistoletazo de salida por todo lo alto, dejando a Sevilla con ganas del próximo jueves 11, donde la actuación estará a cargo del tenor Ismael Jordi.