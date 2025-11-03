Suscríbete a
Julia Martín-Maeso (Rufus T. Firefly): «Componer con miedo te limita, trabajar con libertad te abre caminos»

El grupo madrileño Rufus T. Firefly llega a Sevilla con la gira de su último disco, 'Todas las cosas buenas', en uno de los momentos más dulces de la banda en directo

Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maeso, los integrantes de Rufus T. Firefly
E. M. Malpartida

Sevilla

Seguir el instinto es vital para una banda. Mucho más, cuando tienes una forma muy concreta de hacer las cosas. Es lo que ocurre con Rufus T. Firefly: el grupo madrileño decidió hace un tiempo que lo mejor era parar, y paró. De ahí, ... de esa pausa tan necesaria, fueron llegando poco a poco nuevas canciones, pero también ciertos cambios. Algunos pequeños y sutiles, otros de calado, pero todos parecen haber llegado para quedarse. Uno de ellos, por ejemplo, la autoría de Julia Martín-Maeso en la composición de una de las canciones, donde además canta. «Hay muchas demos guardadas que no salieron. Ahora que estoy aprendiendo más y dedicándole más tiempo, me gustaría seguir componiendo. A Víctor también le parece bien, así que puede que sí», responde la mitad de Rufus T. Firefly al otro lado del teléfono, en conversación con ABC de Sevilla, unos días antes de su concierto en Sevilla el próximo 7 de noviembre (Sala Custom).

