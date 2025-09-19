El grupo Il Divo vuelve a Sevilla en diciembre con su nuevo espectáculo: fechas y precios de las entradas

El grupo Il Divo en la promoción de su nuevo espectáculo

El grupo Il Divo hará escala en Sevilla el próximo mes de diciembre. Tras arrasar con su gira mundial por su vigésimo aniversario en el que repasaron sus grandes éxitos, ahora harán parada en la ciudad con su nuevo proyecto: Il Divo Closer.

Se trata de una experiencia para los sentidos del espectador, con un espectáculo bajo la luz de las velas en el que reinterpretan algunos temas clásicos con esa elegancia única que caracteriza al grupo.

La gira recorrerá espacios de toda España a partir de diciembre, empezando por Pamplona o Bilbao, siendo la capital hispalense uno de las confirmadas. La cita será en el escenario del Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) el próximo 6 de diciembre.

Il Divo Closer Dónde: Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes)

Dirección: Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1

Fecha: 6 de diciembre

Horario: 20.30 horas

Precios: desde 50 euros

Entradas: puedes comprarlas en este enlace.

El grupo apuesta por una puesta en escena cercana y cuidada, con una sonoridad acústica y envolvente que muestra la faceta más emotiva del cuarteto. Las entradas ya están a la venta en la página web de Fibes y se pueden adquirir desde 50 euros.

