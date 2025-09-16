Este viernes salen a la venta las entradas de Jamiroquai, el primer concierto confirmado de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

Jamiroquai es el primer concierto confirmado de la próxima edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026. El festival sevillano volverá por sexto año a poner luz y sonido a la Plaza de España durante los meses de junio y julio del año que viene.

La banda británica se subirá a dicho escenario el próximo 16 de julio de 2026 y esta será la única oportunidad para verlos en España. El show pondrá el broche final y de oro a este ciclo de espectáculos.

Las entradas saldrán a la venta este viernes 19 de septiembre a las 11.00 horas. Estas se podrán adquirir a través de la página web oficial del festival, que patrocina ABC. Todavía no se han conocido los precios de los tickets para asistir al espectáculo.

El grupo cerrará la sexta edición de Icónica

Por su parte, el conjunto musical vuelve a los escenarios, tras seis años con una gira europea de grandes espacios. El grupo Jamiroquai liderado por el carismático Jay Kay, lleva más de tres decádas en el funk, el soul y el acid jazz, acumulando éxitos globales como 'Virtual Insanity', 'Cosmic Girl' o 'Canned Heat'.

En los próximos meses se anunciarán más conciertos

Habrá que esperar unos meses para conocer el resto de artistas que se darán cita en torno a la plaza diseñada por Anibal González.

El festival cerró su quinta edición el pasado julio reuniendo a 277.000 asistentes en la Plaza de España y generando un impacto económico de 230 millones, de ellos 155 millones fueron impacto directo económico sobre la ciudad.