Sale a la luz la famosa «nueva ilusión» de Cayetano Rivera: un conocido rostro de Telecinco

Este lunes Máximo Huerta hacía saltar todas las alarmas cuando se iba de la lengua y destapaba el 'bombazo' que se iba a publicar sobre Cayetano Rivera. La noticia pillaba 'in fraganti' a Ana Rosa Quintana que se quedaba estupefacta cuando el colaborador ... de 'El programa de Ana Rosa' afirmaba que había escuchado a su llegada a Telecinco que había «unas fotos» del torero con una mujer. Unas palabras del tertuliano que dejaban ver a la audiencia que este miércoles iba a salir el diestro en alguna revista con algún nuevo interés amoroso. Pues bien, sobre este asunto 'Espejo Público' (Antena 3) ha ahondado más y ha 'arruinado' la exclusiva de la publicación al adelantar quién la mujer que estaría con Cayetano es una conocida periodista.

Con el cebo lanzado, la audiencia de 'Espejo Público' tenía que esperar a 'Más Espejo' para salir de dudas y conocer quién era la famosa mujer que relacionaban con Cayetano Rivera.

«Cayetano podría tener a la enemiga en casa. Según se ha publicado, el torero podría haber comenzado una relación con ella, una reportera de televisión», señalaba Gema López, copresentadora de 'Espejo Público', que mostraba la imagen de Gemma Camacho, reportera de 'El tiempo justo' (Telecinco).

Con el que podría ser el nuevo amor de Cayetano Rivera sobre la mesa, Miquel Valls, copresentador del matinal ofrecía todos los datos de la que podría ser su nueva relación. «San Fermín de 2024, ella se va, hace un reportaje, se concoen, conoce también a la familia. Comienzan los mensajes, las llamadas, una relación habitual entre ellos. Punto número 3: El viaje. Este viaje sucede la semana pasada, la invita a pasar el fin de semana a Milán... y a la vuelta, según su entorno, se entera de que hay unas fotografías, que no sabe si son de Milán o en el aeropuerto. Tras esto, hablan y llegan a la conclusión de que son dos personas que no tienen ninguna relación, que son dos personas sin pareja, que tienen muy buen rollo... Esto el entorno», desvelaba el periodista de 'Espejo Público'.

Entonces, Gema López desveló cómo «había saltado la liebre» la noticia de la nueva relación de Cayetano Rivera. «Ella es reportera de un programa de televisión y cuando sucede el accidente, le dicen que tiene que ir a cubrir esto como cualquier otro periodista y ella dice que no, que no lo puede cubrir, claro al no cubrirlo se descubre por qué no puede ir porque tiene una relación así se descubre, porque tiene una relación y la pone en una situación complicada», revelaba la copresentadora de 'Espejo Público'.