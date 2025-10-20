Nacho Abad denuncia las consecuencias de estar «señalado» por los políticos tras la agresión sufrida en la calle

Acto de odio contra Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos' (Cuatro). Así lo ha dado a conocer el propio periodista en el programa de la cadena de Mediaset, en donde ha mostrado las impactantes imágenes del acto de odio que ... ha sufrido y por el que ha tomado medidas legales.

Nacho Abad iba a comenzar su tertulia política, cuando el presentador antes de entrar a debatir sobre el señalamiento a periodistas por parte del Gobierno, denunciaba el acto de odio que había sufrido. «Nivel de polarización que nos está llevando a discusiones, incluso, a agresividad», comenzaba exponiendo el presentador de 'En boca de todos'. «Miren, les voy a enseñar unas imágenes, ya les adelanto que la mujer, protagonista del vídeo, no la conozco de absolutamente nada», añadía Abad que relataba el episodio que había vivido mientras el programa de Cuatro emitía las imágenes del delito.

«Vamos a ver, el otro día fui a un determinado lugar, esta mujer aparece, me ve, me reconoce y cuando me reconoce, decide bajarse de su coche, seleccionar la llave con la que quiere rayarme el coche y entonces van a ver ustedes en la toma lateral, decide rayarlo por un lado, por otro, incluso, para demostrar su gran obra, llega a fotografiarlo con su teléfono, lo ve tan tranquila y dice: 'mira, voy a fardar de cómo le he rayado el coche'. Incluso, le hace una foto a la matrícula de mi vehículo, se vuelve a montar y cuando decide que ha terminado, coge y se larga tan impunemente», denunciaba Nacho Abad ante las cámaras de 'En boca de todos'. «Y todo esto me preocupa, ¿estamos tan polarizados que hay que tener tanto cuidado cuando un político te señala?, ¿hay que tener cuidado?, ¿es síntoma de peligro de la calidad democrática?», cuestionaba el presentador del espacio que cerraba su denuncia dando a conocer si iba a tomar medidas legales.

«Por cierto, la comisaría de San Blas la ha detenido, la ha encontrado y va a ir a un juicio al que yo voy a ir a pedirle la máxima, pero me parece preocupante», sentenciaba Nacho Abad en 'En boca de todos'.