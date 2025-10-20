Un economista destapa la «verdad» y el porqué del 'sablazo' a los autónomos: «No lo quieren contar»

El 'sablazo' que pretende dar el Gobierno a los autónomos sigue siendo tema de conversación en los programas de actualidad. Así, este lunes 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) ha contado con la presencia de un economista que ha desenmascarado al Ejecutivo ... por la polémica medida que ha puesto en pie de guerra al colectivo.

'El programa de Ana Rosa' se encontraba en su tertulia política, cuando Ana Rosa Quintana hacía un alto en el camino para entrevistar a José Carlos Díez, economista, que de manera inesperada desmontaba al Gobierno a ojos de la presentadora. «Si los autónomos pagan la barbaridad que se les pretende subir de repente, esto.. ¿qué puede suponer?», le cuestionaba la comunicadora del matinal de Telecinco a su invitado que le sorprendía con su pronunciamiento.

«Bueno, a ver, creo que habéis dado todos los datos... Yo creo que todo es un invento y no quieren contar la verdad. Si quieres contamos la verdad de la medida y por qué la quieren hacer», apuntaba el economista a Ana Rosa Quintana que le daba vía libre para revelar lo que sabía. «Sí, cuéntalo», le replicaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' al invitado que dejaba claro que lo que había detrás de la subida a los autónomos.

«A ver, aquí hay un señor que se llama José Luis Escrivá, que era asesor del PP y que estaba en Aidef y que cuando después de las primarias con Pablo Casado se quedó fuera y se fue a hacerle la pelota a Pedro Sánchez», comenzaba explicando el economista ante las cámaras del matinal de Telecinco. «Se inventó un informe desde la Aidef diciendo que era posible subir y volver a vincular las pensiones al IPC, cosa que se ha demostrado que era un error histórico y que ha aumentado mucho el déficit de la Seguridad Social, en Bruselas son conscientes del problema... Tenemos más déficit público porque pagamos más pensiones de lo que ingresamos por cotizaciones y para recibir Next Generation la Comisión Europea exigió que se resolviera esto con impuestos directos, pero como no hay presupuestos no puede subir IVA..., o con impuestos sobre la cotización que es lo que está haciendo», afirmaba el economista a Ana Rosa Quintana, a la que le dejaba una seria advertencia.

«Y ahora van por los autónomos yseguirán. Esto es como el tren de los hermanos Marx están quemando los vagones y echando madera para que el tren siga andando pero no hay dinero para pagar tantas pensiones, así que hasta que no llegue alguien que diga la verdad y empecemos a resolver el problema, pues seguirán quemando vagones», sentenciaba el economista sobre el 'sablazo' a los autónomos ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa'.