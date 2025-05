Los mejores zascas de Mayte Zaldívar en respuesta a las preguntas más incómodas de Sonsoles Ónega

Mayte Zaldívar es uno de esos personajes del corazón que están en el imaginario rosa de prácticamente todo el mundo. El sonado romance entre Julián Muñoz e Isabel Pantoja, los comentarios de la ex mujer en el papel de despechada, esas bolsas de basura que alimentaron las investigaciones y otras tantas anécdotas surrealistas más han vuelto a generar titulares, esta vez en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), donde Sonsoles Ónega ha entrevistado a Mayte Zaldívar en un cara a cara que deja comentarios y reflexiones para el recuerdo. A las preguntas de la primera, las suspicaces y en ocasiones resentidas respuestas de la segunda…

¿El resultado? Igual un empate técnico o puede que una tímida victoria para el equipo Zaldívar, que no ha dudado en devolverlas con fuerza cuando Ónega se ha ido viniendo arriba. Entre las preguntas con zasca de regreso, las siguientes: ese momento en el que Mayte Zaldívar desmiente categóricamente que las cenizas de Julián Muñoz presidieran la mesa en la cena de Nochebuena –«sí estaban encima de la chimenea»–; «¿Te sentó mal que dijeran que te casabas por dinero?», a lo que la viuda del exalcalde de Marbella respondía categóricamente que no, que eso era «lo menos malo que se había dicho de mi y en aquel momento no nos importó nada».

Sonsoles Ónega ha incidido en ese punto, en ese 'sí, quiero', puesto que Zaldívar tenía y tiene una relación con Fernando Marcos. «Cada uno en su casa sabe lo que hace y lo que pasa. Yo lo vi tan agobiado, los médicos dijeron que no se podía seguir con la quimio así que bueno, accedí», ha relatado Mayte. Sobre si lo ha perdonado o no, ella ha explicado que la infidelidad sí, »pero el abandono de sus hijas y de su nieto, que entonces solo tenía uno, no. Lo que pasa es que pidió tanto perdón, se fue pidiendo perdón…».

Mayte Zaldívar, Isabel Pantoja y la cárcel

El episodio en la cárcel, en la que ingresó en octubre de 2014, ha sido otro de los temas tratado. Mayte Zaldívar ha recordado que aún cierra los ojos «y escucho los sonidos y me llega el olor. Es algo que me va a acompañar toda la vida». Ha recordado cómo lloraba la primera noche, «el miedo» que sintió y que siente que ha pagado «con creces todo lo que hubiera podido hacer, bueno, malo y regular».

En el top de preguntas y referencias incómodas, cuando Sonsoles Ónega le ha preguntado por Isabel Pantoja y le ha referido si se «alegra de lo que le pasó a Isabel Pantoja, que ella también entrara en la cárcel». Aqui Mayte ha sido contundente: «¿Alegrarme? No, para nada. Yo hasta pensé que a ella la iban a tratar mejor que a mi porque yo no canto, ya vez. Pero bueno. Yo estuve ahí por un delito y ella dice que por amor, así que ya ves…». La viuda de Julián Muñoz ha añadido que realmente su entonces ex le daba pena: «Cuando se quedó sin sillón y sin dinero lo abandonaron». «¿Y qué crees que le daba ella que no le dabas tú?», decía Sonsoles. «¿Cómo? Pues no se. Igual que ella le bailaría y yo no bailo», replicó Mayte. Y se hizo el silencio unos segundos.

Otra de las cuestiones que le ha indicado Sonsoles ha sido a si se casó con Julián «como venganza hacia ella» –hablando de la tonadillera–. «¿En serio? Qué va, para nada. La gente dirá que ha sido por la paguita». «Bueno, pues es un dinero, podría ser…», le ha contestado Ónega. Este ha sido probablemente el punto más tenso, pues Mayte Zaldívar ha hablado alto y claro sobre el dinero, negando ese interés económico y rebatiendo a una presentadora que le preguntaba si ella sabía donde estaba el dinero que seguía «perdido y sin localizar». «Yo he renunciado. Si pensara que hay algo, ¿cómo iba a renunciar a la herencia?». Sonsoles le ha vuelto a decir: «¿Entonces sí sabías que no había… o que había?». Y aquí el zasca final: «Si yo pensara que hay, no habría renunciado. Es que sino, yo soy tonta, ¿no?».

Ónega ha terminado la entrevista reconociéndooslos el esfuerzo que ha necesitado para hacer la misma: «Es difícil entrevistarla, ¿eh? Tiene kilómetros de televisión». Mayte Zaldívar ha finalizado su parte diciéndoosla que sabe que «estoy a la defensiva, pero es que me he enfrentado ya a muchas entrevistas me pongo en guardia, Sonsoles».