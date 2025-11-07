Juan del Val relata cómo fue su complicada infancia marcada por su fracaso escolar: «Me echaron del instituto, suspendía, no me acoplaba»

Hace unas semanas, Juan del Val se hacía por sorpresa con el Premio Planeta 2025, dotado con un millón de euros, por su novela 'Vera, una historia de amor'. El libro del periodista salió a la venta este pasado miércoles 7 de ... noviembre y, con motivo de este lanzamiento, el escritor se convirtió en el invitado sorpresa de 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos, donde habló sobre el prestigioso galardón que había logrado y las críticas que le han dedicado en los últimos días.

Esta hazaña hubiera sido impensable para su yo del pasado, tal y como él mismo evidenció en su discurso tras recibir el premio del Grupo Planeta. «Verme aquí me parece un milagro, y me hace recordar los momentos difíciles cuando mi vida parecía destinada al fracaso. Es lo mejor que tiene la vida, que nunca se sabe», admitió en la gala tras hacerse con el trofeo literario a la mejor obra inédita escrita en castellano.

Durante este sermón, el colaborador de Atresmedia también hizo referencia a sus padres, a los que les agradeció el apoyo y el cariño a pesar de «los años que les había dado». Sobre ello ha hecho referencia en esta reciente entrevista con Pablo Motos, donde ha contado los verdaderos problemas que tuvo que atravesar junto a su familia por culpa de su fracaso escolar. De hecho, este episodio condicionó buena parte de su infancia y le obligó incluso a buscar apoyo psicológico.

El fracaso escolar marcó la infancia de Juan del Val

Del Val ha explicado que, durante su adolescencia, no es que fuera un chico «especialmente conflictivo», pero que no fue un chaval «fácil en absoluto» para sus padres. «Todo tuvo que ver con un fracaso escolar y académico estrepitoso en una familia en la que eso era enormemente importante», ha contado el televisivo novelista, haciendo referencia a su expulsión del instituto a raíz de sus malas notas.

El escritor ha insistido en que la suya era «una familia humilde» y sus abuelos fueron «republicanos encarcelados», lo que condicionó mucho la infancia de sus padres. «Toda la familia por los dos lados, mi padre por un lado y mi madre y sus hermanos por el otro, evolucionaron y llegaron a otro sitio a través de los estudios. Era la manera en la que podían cambiar su posición», ha relatado a Pablo Motos.

Los estudios se convirtieron en «una obsesión» en su propia casa, pues sus progenitores entendían que formarse académicamente «era la única salvación». Así lo entendió también el resto de sus parientes, lo que le convirtió en la 'oveja negra': «En mi familia, somos 11 primos hermanos por parte de mi madre y todo el mundo es ingeniero. Yo fui el único que no fue universitario».

Su falta de aspiración escolar, sumado a un montón de circunstancias, fue todo un fracaso para el propio Del Val, que dejó los estudios siendo aún muy joven. «A mí me creó una herida que yo no sabía solucionar y esa herida se la trasladé a mis padres. Al final tú ves a tu hijo sufrir, tú sufres y ves que no hay salida», ha rememorado el madrileño, señalando que llegó a pensar que su fracaso en la educación era «el fracaso de sus padres», algo que le marcó durante mucho tiempo.

💬 Juan del Val: “Ese fracaso me creó una herida” #JuanDelValEH pic.twitter.com/d5IYGi6I09 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 6, 2025

Del Val pasó sin pena ni gloria por el instituto, de donde acabó saliendo tras años suspendiendo el curso entero: «No aprobé casi ninguna desde 6º de EGB. Acabé octavo bien, luego primero a regañadientes... Y ya se acabó. Me echaron del instituto, suspendía y no me acoplaba. En mi vida no habita el rencor, me considero un privilegiado, pero el sistema no ayudó a enderezarme».

Tuvo que recibir ayuda psiquiátrica para superar «los años de dolor»

«Yo estaba en otro sitio. Hubo unos años de sufrimiento, desde los 14 años hasta los 18 o 19 años, donde hubo mucho dolor», recuerda el marido de Nuria Roca sobre esta compleja adolescencia.

A raíz de esta decepción, Juan del Val decidió someterse durante cinco años a un tratamiento psiquiátrico, la psicoterapia analítica, que fue lo que «le salvó»: «Es un proceso largo y duro, pero es muy reconfortante. La principal cosa que aprendí es a no huir de mí mismo y sigo sin saber hacerlo. Aprendí a no ser víctima, no poder echarle la culpa a los demás de cualquier cosa mala que me sucede».

💭 “Aprendí a no huir de mí mismo”, Juan del Val se sincera y comparte lo que aprendió con su psiquiatra #JuanDelValEH pic.twitter.com/rN9B2wVGLv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 6, 2025

Después de dejar el colegio, el presentador probó suerte como albañil. «Trabajé en obras durante tres años. Mi primer día fue traumático, empecé con 17 años, era muy niño, venía de un fracaso indiscutible [...] Fue tan desolador que me preguntaba por qué estaba ahí, mi hermano estaba estudiando y yo estaba en la mierda de una manera literal», ha relatado Juan del Val a Pablo Motos.

El primer día de trabajo de Juan del Val #JuanDelValEH pic.twitter.com/eXnYSAOu5C — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 6, 2025

Años después de esta experiencia, el escritor, gran amante de la tauromaquia, comenzó su carrera como cronista taurino, que más tarde le permitiría labrarse un camino en los medios. Lo demás es historia: ahora es uno de los escritores españoles más leídos de los últimos años.