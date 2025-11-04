Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Telefónica se hunde más de un 12% en Bolsa, una de las mayores caídas de su historia, tras recortar el dividendo
Juicio a García Ortiz
González Amador asegura que solo informó a Miguel Ángel Rodríguez de que el proceso «no era normal»

Juan del Val: «Para conocerme hay que leerme»

El autor presenta 'Vera. Una historia de amor', la novela con la que ganó el millón de euros del premio Planeta

'La literatura no interesa a nadie', por Juan Manuel de Prada

Juan del Val, fotografiado este martes en Madrid, tras presentar 'Vera. Una historia de amor'
Juan del Val, fotografiado este martes en Madrid, tras presentar 'Vera. Una historia de amor' Isabel Permuy
Bruno Pardo Porto

Bruno Pardo Porto

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La noticia ya la conocen: Juan del Val (Madrid, 1970) ha ganado el premio Planeta. Ahora la novela, 'Vera. Una historia de amor', llega a las librerías después de una presentación llena de flashes y aplausos en el Instituto Cervantes, y de una polémica muy española ... . El autor aparece en traje y sin corbata, muy impecable.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app