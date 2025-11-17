Suscríbete a
La desesperación de una viuda de 80 años, que tiene que alquilar habitaciones de su casa para subsistir: «Ya no puedo más»

María Teresa ha explicado a Joaquín Prat que cobra 840 euros de pensión, unos ingresos que la han llevado a tener que compartir piso con universitarias: «He trabajado toda mi vida pero solo tengo 11 cotizados».

Maria Sánchez Palomo

Que a los 80 años una persona tenga que compartir piso para poder subsistir no debería ser lo normal pero empieza a ser más frecuente de lo deseable. Así ha presentado Joaquín Prat a María Teresa en 'El tiempo justo' (Telecinco), una viuda de ... 80 años que vive en Barcelona y que se ha visto obligada a poner en alquiler las habitaciones de su casa para poder conseguir un extra de ingresos y llegar a final de mes. Para ello se ha desplazado hasta el portal de su vivienda la periodista Andrea Herrero, que ha entrevistado a esta mujer que se ha mostrado muy cansada de la situación que vive.

