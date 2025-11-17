La desesperación de una viuda de 80 años, que tiene que alquilar habitaciones de su casa para subsistir: «Ya no puedo más»

Que a los 80 años una persona tenga que compartir piso para poder subsistir no debería ser lo normal pero empieza a ser más frecuente de lo deseable. Así ha presentado Joaquín Prat a María Teresa en 'El tiempo justo' (Telecinco), una viuda de ... 80 años que vive en Barcelona y que se ha visto obligada a poner en alquiler las habitaciones de su casa para poder conseguir un extra de ingresos y llegar a final de mes. Para ello se ha desplazado hasta el portal de su vivienda la periodista Andrea Herrero, que ha entrevistado a esta mujer que se ha mostrado muy cansada de la situación que vive.

Y es que ella jamás pensó verse así. Ha explicado que ha trabajado «toda la vida» pero que durante muchos años «no me dieron de alta, allá por los 60 y los 70 era frecuente». Es por ello que cuando le ha llegado el turno de jubilarse se ha visto con una pensión de 840 euros con la que le es imposible pagar inmueble, comida, suministros, etc. A día de hoy convive con varias chicas «universitarias, tranquilas y muy educadas», que le pagan entre 350 y 400 euros al mes por habitación: «Solo así consigo tener unos ingresos extra para seguir adelante».

Viuda, jubilada... y compartiendo piso

El día a día le resulta complicado y ha dejado claro que está en un momento difícil, «porque no es lo que quiero y ya no puedo más». Ha pedido ayudas pero le niegan todo y ha querido dar visibilidad al caso a través de amigos y conocidos. Es por ello que ha acudido a televisión y también ha contado con un influencer, Fernando que ha utilizado su plataforma en YouTube para dar visibilidad a esta historia.

Joaquín Prat ha tratado de transmitirle ánimos pero ella se ha mostrado muy decaída. Ha compartido que tiene un hijo que vive en el extranjero y que trata de ayudarla. «Pero no es algo que me guste, que él tiene sus cosas, sus gastos y no puede abordarlo tampoco», ha sentenciado. Maria Teresa ha aprovechado para dirigirse a los gobernantes y pedir medidas que le ayuden a estar mejor y ser independiente. «Esto no debería ser. Es así que voy tirando pero no estoy feliz con esta situación y es injusto. Llevo ya siete años, viuda y jubilada, y es imposible salir adelante sin esta medida», ha terminado diciendo.