Suscríbete a
ABC Premium
Exclusiva
'El Pollo' Carvajal destapa ante Trump la maquinaria delictiva de Maduro y ofrece revelar a espías y políticos infiltrados
Última hora
Las federaciones del PSOE culpan a María Jesús Montero y Rebeca Torró de proteger a Salazar parando las denuncias por acoso

«Qué vergüenza»: una soltera estalla contra su acompañante por lo que hace en mitad de su cita de 'First Dates'

Como no le gustó Encarni, Benji recurrió al móvil para hacer videollamada con buena parte de su familia sin importarle interrumpir la velada

«No sabia dónde meterme»: un soltero deja a cuadros a su cita de 'First Dates' con sus ideas políticas

Encarni en 'First Dates'
Encarni en 'First Dates' Cuatro

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Benji (53) es un artista polifacético de San Fernando (Cádiz). Canta, baila, hace monólogos… Vale lo mismo para un roto que para un descosido. Para él su trabajo es «transmitir alegría», y pese a su dedicación a la felicidad de los demás, se siente ... falto de cariño. Acudió este miércoles 3 de diciembre a 'First Dates' en busca de su «medio limón», una mujer tan dicharachera como él y que compartiera sus ganas de amar y ser amado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app