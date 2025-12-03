«Qué vergüenza»: una soltera estalla contra su acompañante por lo que hace en mitad de su cita de 'First Dates'

Benji (53) es un artista polifacético de San Fernando (Cádiz). Canta, baila, hace monólogos… Vale lo mismo para un roto que para un descosido. Para él su trabajo es «transmitir alegría», y pese a su dedicación a la felicidad de los demás, se siente ... falto de cariño. Acudió este miércoles 3 de diciembre a 'First Dates' en busca de su «medio limón», una mujer tan dicharachera como él y que compartiera sus ganas de amar y ser amado.

Carlos Sobera y el resto del equipo del programa idearon el 'match' perfecto con Encarni (51), una ama de casa granadina alegre y vitalista que se definió como «simpática, sincera y con buen corazón». Dedica su tiempo libre a hacer videos de comedia e imitaciones en TikTok, una afición que empezó en pandemia y ha ido desarrollado.

Noticia Relacionada La reacción de una soltera al miedo de su cita por «no estar a la altura»: «Ya somos dos» Generosa se ha mostrado comprensiva con José Luis, que ha llegado al programa con muchos nervios y ganas de agradar a la persona que el equipo ha elegido para él.

Benji recibió a Encarni en el restaurante ataviado con todos los colores del arcoíris y bailando. Ella se unió a la verbena improvisada por pretendiente en mitad del salón, una bienvenida fuera de lo común. Así se conocieron, dejando la vergüenza a un lado para pillarse el ritmo.

Pero al entablar conversación, desbarataron los planes del programa. Y es que aunque los dos solteros hablaban el idioma del humor, ante las cámaras se sinceraron sobre lo que realmente pensaban del otro. Ella puso de manifiesto que lo había visto 'dejadillo' de aspecto. Su look le recordó a Will Smith en 'El príncipe de Bel-Air'. El gaditano coincidió en que no era su estilo de mujer. Quería una pareja «más delgadita, más alta y con el pelo más largo». «No hace feeling», declaró en los totales.

Benji hace videollamada con su familia

Acto seguido, Benji rompía por todo lo alto una de las normas básicas de una cita: distraerse con el móvil. Tras fotografiar a Encarni, ni corto ni perezoso aprovechaba para ponerse al día con todo su árbol genealógico. «Lo nuestro ha sido una cita a cuatro, a cinco, a seis… Se ha puesto a videollamar a toda la familia para presentarme, qué vergüenza», comentaba la soltera ante las cámaras.

En vista de la actitud de su acompañante ella hacía lo mismo y se comunicaba con un amigo. Cualquier posibilidad de un idilio la dio por perdida. «No hay nada que hacer», sentenciaba en privado. Así que, mientras Benji tiraba de teléfono, a Encarni cada segundo que quedaba para acabar la cena le pesaba como una década.

Benji de videollamada en plena cita Cuatro

Tanta tensión acumulada terminó por estallar en la decisión final. Al tomar la palabra para rechazar una segunda cita, Encarni explicó que Benji no era su tipo ni le encajaba su forma de vestir. «No me ha gustado lo que me ha dicho sobre el físico, ella tampoco es mi prototipo de mujer», replicó el soltero.

La granadina, más molesta todavía con la respuesta de su cita, lanzó la última palabra sin disimular su malestar. «Pues bien que me has dicho 'qué guapa eres' y te has liado a hacerme fotos. Ahora todas las que me has hecho las borras, porque me las has hecho sin pedirme permiso», sentenció.