Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
RTVE cumple su amenaza y se retira de Eurovisión por la participación de Israel

Un soltero de 'First Dates' se enfada con su cita al ver que empieza a ligar con otro delante suya: «Pues empezamos bien»

Ángel ha llegado al programa para conocer a alguien especial. La primera impresión no ha sido del todo buena por la actitud de la persona con la que lo han citado.

Revolución en Eurovisión: España cumple su amenaza y no irá al festival por la presencia de Israel

'First Dates'
'First Dates' cuatro

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Tíos como yo hay pocos, porque el que es guapo es gay, el que está bien está casado, el otro tiene pareja…». Así ha empezado su presentación Ángel, de 80 años, que ha llegado a 'First Dates' (Cuatro) tratando de mostrarse muy seguro ... de sí mismo con ese «como yo, pocos». Ha saludado a Carlos Sobera y ha dejado claro que está en excelente forma, con «unos análisis perfectos». Poco después ha llegado la mujer con la que iba a cenar, Raquel, una agente inmobiliaria que se ha negado a decir su edad pero que, de primeras, se ha mostrado alegre y receptiva.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app