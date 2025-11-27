Alfonso Arús sentencia la actitud de Antonio Resines tras su ingreso en la UCI: «No tiene por qué dar explicaciones»

Antonio Resines sufría un pequeño revés en su salud que hacía necesario su ingreso en la UCI. Así, todos los medios han estado muy atentos a los avances en el estado del actor que ya ha recibido el alta, lo que ha provocado que ... los periodistas se hayan interesado por conocer sus primeras impresiones tras su alta hospitalaria. Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas para Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s' (La Sexta), que no ha dudado en pronunciarse tajante ante lo escuchado al intérprete.

Antonio Resines ya ha recibido el alta hospitalaria tras 8 días ingresado en la UCI por una neumonía y 'Aruser@s' ha ofrecido a la audiencia las primeras palabras del actor sobre su estado de salud.

«Buenas noticias para Antonio Resines que ha reaparecido ya tras su último ingreso en la UCI, ha revelado cómo se encuentra, pero ha superado ya ese pequeño bache», señalaba Alfonso Arús antes de mostrar el vídeo con las declaraciones de Resines que había recogido el programa de La Sexta.

Noticia Relacionada Nacho Abad, obligado a cortar la conexión por lo que dice un invitado de Pedro Sánchez y 'Malas Lenguas' Mari Carmen Parra «Vamos a dejarlo ahí», manifestó el presentador al ver cómo el joven comenzaba a pronunciarse sobre el programa de TVE y el presidente del Gobierno

El actor, «parco en palabras», tal y como apuntaba Tatiana Arús, comentaba a los periodistas que estaba mejor y que no había sido «nada» mientras se montaba en un taxi. Sin más que decir a la prensa que le cuestionaba, Alfonso Arús reaccionó a la actitud de Antonio Resines. «Entiendo que no quiera hablar, no tiene por qué dar explicaciones», afirmaba tajante el presentador de 'Aruser@s' empatizando completamente con el actor de series como 'Los Serrano'.