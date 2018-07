El tenso enfrentamiento entre Celia Villalobos y un independentista

Actualizado 16/07/2018 a las 17:32

Aquellos que creen que el verano en televisión es algo tranquilo están totalmente equivocados. Esta mañana en el programa matinal «Espejo público de verano», Celia Villalobos se encontraba cara a cara con el secretario general de Asamblea Nacional Catalana (ANC), Adriá Alsina. Y las chispas tardaron en saltan solo unos minutos.

«En primer lugar me da la sensación de que estáis enredados entre vosotros mismos permanentemente. Aquí los independentistas están ocupados en que se hable de ellos aunque sea bien. Pero, ¿quién se ocupa de los problemas catalanes? ¿Quién se preocupa de la sanidad catalana? ¿Quién se preocupa de la educación de Cataluña?» afirmaba Villalobos al independentista, que no dudaba ni un segundo en contestar a la diputada.

«El Partido Popular seguro que no. El PP ha sido el que ha bloqueado las inversiones de Cataluña», decía Alsina. Ante esto, la diputada del Partido Popular rebatía al catalán, asegurando que ellos solo tienen ojos para su «ombligo».

«Queréis que todo el mundo piense como vosotros. Sois totalitarios, os creéis el ombligo del mundo y no sois nada más que parte de un país que se llama España os guste o no», aseguró Villalobos, que terminó el debate espetándole al secretario general de Asamblea Nacional Catalana que «vosotros despreciáis todo aquello que no es como vosotros, sois totalitarios».