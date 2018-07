La ANC insiste en calificar Societat Civil Catalana de «fascista» y evita sentarse a dialogar con ella La presidenta de la Asemblea Nacional Catalana acusa a la entidad constitucionalista de tener orígenes «de carácter fascista»

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha desdeñado hoy la propuesta de diálogo expresada hace días por la entidad constitucionalista Societat Civil Catalana (SCC) advirtiendo de sus supuestos orígenes «de carácter fascista». Asimismo, la presidenta de la Assemblea ha asegurado no haber recibido ninguna petición formal para celebrar un encuentro.

La líder de la ANC ha apuntado que, en caso de producirse dicha petición, la entidad debatiría internamente si se sienta a dialogar, o no, en sus órganos de dirección. «Esta entidad tiene unos orígenes y unos fundadores de tinte fascista y tradiconalmente la ANC no le ha dado representatividad», ha agregado. Finalmente, Paluzie ha afirmado que no sabe cuántos socios tiene SCC.

«Nos enteramos por la prensa que nos piden una reunión, yo no he recibido nada y la otra vez no recibimos nada en las semanas siguientes a esta petición pública. De momento esta vez es lo mismo, no tenemos que responder a invitaciones que no se han producido de manera formal», ha resaltado Paluzie en una entrevista con TV3.

Riesgo de desmovilización

La dirigente independentista también ha sido preguntada por si prevé que la afluencia a la manifestación de la Diada del 11 de septiembre decaiga, a lo que ha dicho que ese es un temor que aparece cada verano, aunque ha augurado que será concurrida. «Si comunicamos bien el eje central de la manifestación, que es volver a poner sobre la mesa el objetivo de la independencia, creo que hará que las bases se movilicen», ha apuntado.