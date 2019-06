Máximo Huerta vuelve a TVE para un nuevo magacín veraniego

Actualizado 11/06/2019 a las 18:03

Tras su fugaz incursión en la política como exministro de Cultura del gobierno de Pedro Sánchez, Máximo Huerta vuelve a la televisión con un nuevo magacín veraniego en RTVE: «A partir de hoy». El espacio, coproducido por Catorce Comunicación («Aquí la tierra») contará con una parte de actualidad y otra de entretenimiento.

Máximo Huerta, antes conocido como Màxim Huerta, presentará este nuevo formato de La 1, dirigido por Julia Varela y realizado por Ángel Redondo, que conatrá con «colaboradores muy conocidos».

El presentador retoma así su faceta televisiva en la cadena pública, donde ya presentó en 2016 el espacio de viajes «Destinos de película», un recorrido por los lugares más cinematográficos de ciudades como Nueva York, Roma, Londres o París. Además, ha sido colaborador del programa de RNE «Gente despierta».

Su primera entrevista

El pasado mes de abril, Màxim Huerta reapareció en «El Programa de Ana Rosa», donde trabajó durante diez años, para hablar del tiempo que pasó alejado de los focos tras su salida del Ministerio de Cultura. «¿Se fue Màxim y vuelve Máximo?», preguntó Ana Rosa Quintana. «No, vuelve el mismo. He querido recuperar el nombre, pero todo el mundo me llama igual», ha precisado el periodista. Desde que, en 2015, Huerta abandonara el programa matinal de Telecinco, ha tenido tiempo para escribir varios y exitosos libros y, de paso, convertirse en el ministro más breve de la democracia. «Estoy bien, pero lo he pasado muy mal. Ha sido un tiempo muy duro», afirmó. Al mismo tiempo, Huerta ha reflexionado sobre la repercusión mediática de su nombramiento: «Se me miró muy mal por haber trabajado aquí, pero es algo de lo que estoy muy orgulloso». «¿Te arrepientes de haberle dicho 'sí' a Pedro Sánchez?». «No, me pareció una petición muy importante y volvería a aceptar el encargo», aseguró Huerta. «Afortunadamente, con ayuda médica, de amigos y familia ahora puedo estar aquí hablando contigo», añadió.

En la biografía que acompaña al comunicado de su fichaje por TVE, Máximo Huerta ha dejado atrás su faceta política: «Licenciado en Ciencias de la Información y formado como ilustrador y diseñador gráfico en el Instituto Europeo de Diseño, Huerta cuenta con una actividad polifacética, que abarca desde el periodismo a la novela, el teatro, el dibujo y la fotografía».