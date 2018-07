Acusan a «Espejo público» de «manipular» en un reportaje sobre machismo. «Es patético»

Actualizado 17/07/2018 a las 21:00

Polémica en torno al programa de Antena 3 «Espejo público» después de un reportaje que lanzó la cadena a finales de la semana pasada. En él, la reportera Claudia García denunciaba una situación que había sufrido en plena calle, cuando, según su testimonio, fue abordada por varios hombres que le lanzaron todo tipo de piropos.

En plató y delante de Susanna Griso, la reportera fue preguntada por sus sentimientos tras haber recibido varios «piropos» en un vídeo grabado con una cámara oculta. «Un poco intimidada, por piropos y miradas. No se pasó muy bien la tarde. Se hizo muy larga», explicó la joven, antes de dar entrada a la pieza. «Comprobamos lo que puede vivir una mujer paseando un dia cualquiera por la ciudad, en una vía pública», comenzaba diciendo. Tras ello, se mostraron varios vídeos diferentes, en los que varios hombres lanzaban diversos comentarios a García, que les reprendía.

«¡Joder, qué polvazo tienes!», le dijo uno, al que se enfrentó la reportera. «Hay miradas que son incluso más vulgares que una simple palabra», comentó al hablar de la siguiente pieza, en la que aparecía un hombre con gafas de sol que le lanzaba otros «piropos»: «¡Mamasita, rica, sabrosota!», a los que volvía a contestar. Tras ello, la reportera explicó a cámara. «A cada chico que le preguntaba que por qué piropeaba en la vía pública... todos me argumentaban lo mismo: que cómo le iba a sentar mal a una chica que le dijeran una palabra bonita. Sin más», relataba, antes de dar paso a otro vídeo.

Un reportaje «preparado»

La reacción de las redes sociales a la pieza de «Espejo público», no obstante, no estuvo en consonancia con la situación que el vídeo mostraba. De hecho, en Twitter acusaron al programa de «manipular» en el citado reportaje, que en la propia web de la cadena incluyeron en la categoría de «machismo» pero que los usuarios consideraron que «estaba preparado». Lo criticaron, así pues, por su falta de naturalidad o por la buena calidad del sonido de las conversaciones, difícil de lograr sin la ayuda de un micrófono. «¿Puede ser más falso este reportaje? Vergüenza me da cómo este programa hace de vocero a estas patrañas. Calidad periodismo: cero», expresaba un usuario.

#LaberintoPiropo puede ser más falso este reportaje? Vergüenza me da cómo este programa hace de vocero a estas patrañas. Calidad periodismo 0. Espero que encima esa mujer no se sienta orgullosa del trabajo que está haciendo. @susannagriso esperaba más de ti — Alexander Bragado (@El_Xn) 13 de julio de 2018

Punto de vista compartido por muchos más 'tuiteros'. «Vaya experimento más falso. O sea, hay una chica “guapa” con una cámara de televisión detrás... y, ¿la gente le piropea? ¿Os pensáis que los hombres somos gili******?», se preguntaba otro. «Menudo ejercicio más patético preparado entre la reportera y los supuestos transeúntes», expresaba un tercero, antes de que otros lanzasen una pregunta al aire: «¿Es necesario que “Espejo público” cree investigaciones haciéndonos creer que les ha sucedido es verídico cuando se nota a la perfección que el suceso que narran es falso?», comentó. «Es curioso Claudia, porque la mayoría de los hombres piensan que el piropo a las mujeres les gusta. Y que se tienen que sentir cómodas», zanjaba Griso, antes de que las redes sociales implosionasen contra su programa.

#LaberintoPiropo vaya experimento más falso, osea hay una chica "guapa" (para mí no lo es tanto) con una cámara de televisión detrás y ¿la gente le piropea? ¿Os pensáis que los hombres somos gilipollas? No todos nos dejamos manipular. — Maquiabello (@naci_cabron) 13 de julio de 2018

#LaberintoPiropo Menudo ejercicio más patético preparado entre la reportera y los supuestos transeúntes. Quien se crea el reportaje es que es directamente gilipollas. — Héctor (@BnsRuiz) 13 de julio de 2018