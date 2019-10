Actualizado 10/10/2019 a las 01:19

Después de haber conseguido eludir la prueba de eliminación durante varias semanas consecutivas, la suerte se acabó para Juan Salazar. El cantante de Badajoz e integrante del grupo musical Los Chunguitos se convirtió este miércoles en el sexto expulsado de la cuarta edición de «MasterChef Celebrity», después de que Boris Izaguirre, el capitán de su equipo en la prueba de exteriores, le abandonase a su suerte.

El presentador de televisión, que volvió a las cocinas del formato la pasada semana, tenía que enviar a un concursante de su equipo –el rojo– a la prueba de eliminación a cambio de que uno de los jueces les ayudase a cocinar durante quince minutos en la ronda de exteriores, en la que viajaron a Valencia para homenajear al cantante Raphael, que se encontraba allí de gira musical. Y allí, sacrificó a Juan... para tristeza de Tamara Falcó. «Es su decisión y la respeto, pero me muero de pena», espetó la «socialité». En efecto, Juan terminó expulsado, aunque todo su equipo fue a eliminación. Y tras ello, su hermano José le siguió. «Si él se va, yo también me voy», espetó José, que superó la ronda de eliminación pero no quiso seguir sin su hermano.

Aunque mucho antes de eso, los aspirantes habían iniciado la noche con una ronda un tanto especial. Álex Adróver, el mejor concursante de la semana anterior en la prueba de exteriores, debía escoger un alimento dentro de la familia de los crustáceos con el que tendrían que cocinar sus compañeros (y él también), bajo la atenta mirada del jurado –compuesto, como cada día, por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera– y por el chef Luis Vera, de una Estrella Michelin. «Me van a odiar todos», bromeó Álex.

El triple premio de Boris

El mejor concursante fue Boris, seguido por Anabel Alonso (que también había regresado a «MasterChef Celebrity» la pasada semana), y el programa premió al televisivo con un premio triple. Por un lado, la capitanía del Equipo Rojo en la prueba de exteriores. Por otro, con los 4.000 euros de premio para donar a la ONG que escogiera, que fue la Asociación Afaga, destinada a la lucha contra el Alzhéimer. «Es una enfermedad que no la ves venir y que se apodera de tu vida totalmente», dijo, con lágrimas en los ojos. Ana Milán, por su parte, tampoco pudo contener la emoción, aunque Boris, que había tomado parte de la tercera edición del programa, fue más allá en su alegato. «En mi edición lo intenté muchas veces, pero no lo cosnfegui. La vida está llena de segundas oportunidades», expresó. Aunque además, hubo una tercera recompensa: el «pin de la inmunidad», que permitió a Boris salvarse de la posibilidad de terminar nominado.

Tras ello, los aspirantes viajaron a Valencia, donde «MasterChef Celebrity» rindió su particular tributo gastronómico a Raphael, el único artista español que tiene un Disco de Uranio. Fue entonces cuando el programa permitió a Boris poner en la palestra a un miembro de su equipo a cambio de cocinar durante un cuarto de hora en compañía de Jordi Cruz. Y el capitán no lo dudó. «Juan, de Los Chunguitos, es el que se sacrifica por el equipo», enfatizó, librando así de la quema a José Salazar, Tamara Falcó, Juan Avellaneda y Vicky Martín Berrocal, el resto de integrantes del conjunto (junto a Jordi, que guisó con ellos el último cuarto de hora).

El Equipo Azul, por su parte, lo lideró Anabel Alonso y junto a ella, lo formaron Almudena Cid, Álex Adróver, Ana Milán, Félix Gómez y Yolanda Ramos. Su rendimiento fue notable durante toda la prueba y así lo resaltó Alonso. «Creo que hemos trabajado muy bien como equipo», destacó la actriz acerca del cocinado de su conjunto. A ambos equipos, por cierto, les asesoró el cocinero Pablo Ministro.

El buen papel de Anabel Alonso y su equipo

A pesar de las ayudas de Jordi al Equipo Rojo, fue el Azul el que terminó ganando la prueba... con recado incluido para Boris. «Has sacrificado a un compañero cuando no había mucho que hacer», abroncó Jordi al presentador, antes de enviar a los seis integrantes del conjunto a la prueba de eliminación. El Equipo Azul, por tanto, se proclamó vencedor y el jurado destacó especialmente el trabajo de su capitana, Anabel Alonso, que ganó una recompensa que le sería desvelada «a su debido tiempo».

«Has sabido cuando dar un paso adelante y otro atrás», aplaudió Pepe Rodríguez, para congratular a la intérprete, que no cabía en sí de felicidad. «Estoy muy contenta. Ganar la prueba y ser considerada la mejor... no me lo esperaba de ninguna de las maneras», manifestó Alonso, en «MasterChef Celebrity». Gracias al trabajo de su equipo, por cierto, un comensal pidió, «por primera vez en la historia de "MasterChef"», repetir un plato. «Y no ha sido un comensal cualquiera, sino el mismísimo Raphael», aseveró Jordi.

Después del cocinado en exteriores, la realidad regresó al plató de «MasterChef Celebrity», donde los integrantes del conjunto rojo se deberían medir en la prueba de eliminación. Bueno, todos menos uno, pues Boris utilizó su «pin de la inmunidad» para librarse de la quema. En la ronda, los aspirantes debían confeccionar elaboraciones a base de huevos, lo que explicaba la decisión de Boris de utilizar su pin y no guardarlo de cara al futuro. «No se me da nada bien cocinar con huevos. La otra vez, cuando me fui, fue por un huevo poché», recordó.

Adiós a Los Chunguitos

Poco a poco, y delante del jurado, los aspirantes comenzaron a cocinar. Lo hicieron, por cierto, en compañía de Santiago Segura, compañero de Boris en la tercera edición y que rindió visita a los aspirantes de «MasterChef Celebrity 4». En primer lugar, los concursantes debían elaborar un huevo frito. En segunda instancia debían llevar a cabo una tortilla francesa. «Parece fácil, pero no lo es. Antes, esta prueba era la que hacían a los cocineros que querían entrar a trabajar en restaurantes», aseguró Jordi. Y para terminar, un huevo poché.

La ronda definitiva terminó con Tamara Falcó como la mejor de los nominados y con Juan Salazar como el peor. «No te ha salvado ni el huevo frito», espetó Pepe, antes de anunciar su expulsión. En ese instante, José Salazar saltó. «Si mi hermano se va, yo también me voy. Llevamos toda la vida juntos y no nos vamos a separar ahora», espetó, antes de espetar que su decisión era inamovible. «Gracias por ser buena gente, ser tan aplicados, querer aprender y siempre tener una sonrisa», les despidió Pepe, que aceptó la decisión de José para cerrar una nueva noche de «MasterChef Celebrity» con dos aspirantes eliminados.