'Sean Combs: The Reckoning', la sentencia final que los jueces no dictaron contra el monstruo del rap

El documental estrenado en Netflix ofrece un retrato brutal que, a falta de una condena por sus presuntas agresiones sexuales, destroza la imagen pública de Diddy

Sean 'Diddy' Combs saldrá en libertad en mayo de 2028

Revolución en Eurovisión: España cumple su amenaza y no irá al festival por la presencia de Israel

Diddy, en una escena de 'Sean Combs: The Reckoning'
Nacho Serrano

Incluso los que hemos visto varios documentales, leído docenas de testimonios y escrito un sinfín de artículos sobre Sean 'Diddy' Combs, no podemos evitar abrir los ojos como platos al escuchar las revelaciones de 'Sean Combs: The Reckoning', la serie documental de ... tres capítulos estrenada el pasado jueves en Netflix. Por muchas barbaridades que se hayan desvelado acerca del comportamiento del (genial) productor y (mal) rapero, todavía quedaba mucho por contar.

