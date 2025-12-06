'Sean Combs: The Reckoning', la sentencia final que los jueces no dictaron contra el monstruo del rap

Incluso los que hemos visto varios documentales, leído docenas de testimonios y escrito un sinfín de artículos sobre Sean 'Diddy' Combs, no podemos evitar abrir los ojos como platos al escuchar las revelaciones de 'Sean Combs: The Reckoning', la serie documental de ... tres capítulos estrenada el pasado jueves en Netflix. Por muchas barbaridades que se hayan desvelado acerca del comportamiento del (genial) productor y (mal) rapero, todavía quedaba mucho por contar.

Uno de los productores de la serie, el rapero 50 Cent, siempre se ha llevado mal con Diddy. Y se ha tomado la venganza ('The Reckoning' significa 'Ajuste de cuentas' y seguro que en parte va por él) financiando un proyecto que se ha metido tan hasta la cocina, consiguiendo imágenes a las que sólo el entorno más íntimo de Diddy tenía acceso, que ha dejado perplejo al propio protagonista. Y cabreado: sus abogados han acusado a Netflix de usar «material robado» en el metraje y han intentado paralizar la emisión. Sin éxito.

Una de las escenas «robadas» que más le ha debido doler a Diddy, la primera del documental para dejar las cosas bien claritas desde el principio, es la que recoge una conversación telefónica del músico con uno de sus abogados pocos días antes de su arresto por las múltiples acusaciones contra él, en la que dice: «Tenemos que contratar a alguien que haya lidiado con los negocios más sucios en los medios de comunicación y la propaganda para que trabaje con nosotros. Estamos perdiendo».

Noticia Relacionada Así celebrará Sean 'Diddy' Combs Acción de Gracias en prisión: un menú tradicional y un horario inflexible Daniella Bejarano A pesar de su condena y su vida bajo estricta rutina penitenciaria, el rapero de 56 años celebrará la festividad con una cena especial junto a los internos de la prisión federal de Fort Dix

Respecto a cómo consiguió el material, la directora Alexandria Stapleton explica: «Nos llegó, lo obtuvimos legalmente y contamos con los derechos necesarios. Hicimos todo lo posible para mantener la confidencialidad de la identidad del cineasta. Algo que caracteriza a Sean Combs es que siempre se graba a sí mismo, y ha sido una obsesión a lo largo de las décadas». El productor 50 Cent asegura en la misma línea: «Diddy se documentó a sí mismo en su camino hacia la cárcel».

El imperio de Sean Combs construido sobre traiciones queda al descubierto en el documental

A partir de ahí se sucede una cadena de testimonios de personas que han estado relacionadas con él profesional o emocionalmente, que además de corroborar lo que dice Stapleton sobre los vídeos (grabó las agresiones a muchas víctimas para después ponérselo a sus colegas en pantallas gigantes durante sus fiestas), hielan la sangre con sus declaraciones, que no aportan pruebas pero tampoco dejan dudas de que el personaje es un megalómano desequilibrado y peligroso.

Más allá del asunto de las agresiones sexuales, 'Sean Combs: The Reckoning' recorre otros episodios turbulentos de su vida. Y aunque no hay manera -al menos por ahora- de demostrar que estuvo implicado en el asesinato de Tupac Shakur, los indicios que despliega el documental no pueden ser más inequívocos.

Lo mismo pasa con la muerte de a tiros de Notorious B.I.G.: no le puede responsabilizar, pero sí queda claro que fue por su culpa al empeñarse en celebrar una fiesta en Los Angeles (territorio enemigo tras su enfrenamiento con Tupac) solo para provocar. Pero sí explica a la perfección que los años en los que cometió la mayoría de sus crímenes, los debería haber pasado entre rejas.

El 'Madrid Arena' de Sean Combs

El 28 de diciembre de 1991, él y la estrella del hip-hop Heavy D organizaron un partido de baloncesto benéfico contra el SIDA en el City College de Nueva York, en el que se esperaba la participación de figuras famosas como Run-D.M.C. y Boyz II Men entre otros.

La noticia del evento se extendió rápidamente, una multitud se congregó en los aledaños del recinto y la organización decidió abrir las puertas a todos. El aforo de 2.730 personas superó las 5.000 intentaron acceder al partido, y en un momento dado un grupo de rapero se hizo paso a empujones y rompiendo algún cristal, lo que provocó una estampida que acabó con nueve muertos y cerca de treinta heridos.

El documental revela que Diddy se ha librado de infinidad de condenas por todo tipo de delitos

A pesar de ser responsable directo de lo ocurrido, Diddy se libró de la cárcel y según el New York Times, pagó alrededor de 750.000 dólares de un total de 3,8 millones de dólares para resolver reclamaciones presentadas por familiares de las víctimas. Una vez superada esa crisis reputacional pudo edificar, en buena parte traiciones y jugarretas mediante, el imperio que lo convirtió en uno de los hombres más poderosos de Nueva York (de hecho se le hizo entrega de la Llave de la Ciudad), y también de los más temidos.

MÁS INFORMACIÓN Sean 'Diddy' Combs recurre su condena de 4 años de cárcel

El documental detalla cómo Diddy ha sido milagrosamente absuelto en innumerables juicios por sus variadas tropelías, y en el último ha sido condenado a tan solo 50 meses de prisión por «transporte con fines para facilitar la prostitución». Sin embargo, esta historia está lejos de su final: el rapero tiene más de setenta causas abiertas contra él. Y quizá en una de ellas, puede que la más absurda e inesperada como ocurrió con Al Capone, sea la que haga justicia a tan deplorable personaje.