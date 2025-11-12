Arturo Pérez-Reverte recomienda esta serie de Netflix que solo tiene 8 capítulos: «Para marujas y marujos como yo»

Netflix se ha consolidado como una de las plataformas de series, películas, documentales y programas más populares del mundo. Y es que, si algo ha logrado, es revolucionar por completo la manera de consumir las producciones audiovisuales.

Además de por ... su sistema de recomendación personalizado y su acceso sin interrupciones, que hacen que la experiencia del usuario sea cada vez más cómoda, Netflix destaca por su amplia y variada oferta.

Sin embargo, el volúmen de contenido es tan grande que, a veces, elegir qué ver se vuelve una tarea de lo más compleja. Por ello, una de las mejores cosas que podemos hacer es tener en cuenta las recomendaciones de otras personas.

En esta ocasión, ha sido Arturo Pérez-Reverte quien ha aconsejado a sus seguidores de X ver una serie disponible en esta plataforma. Se ha estrenado este 2025 y tan solo tiene 8 capítulos.

La serie de Netflix de 8 capítulos que Arturo Pérez-Reverte recomienda

No es la primera vez que Arturo Pérez-Reverte habla en sus redes sociales sobre las producciones audiovisuales que más le han fascinado. Esta vez, el escritor ha recomendado una serie de Netflix que se ha estrenado este 2025. «Estoy viendo 'Old Money', una telenovela turca para marujas y marujos como yo», ha escrito en su perfil de X.

La ficción cuenta con un total de 8 capítulos de menos de una hora cada uno. Según se detalla en la sinopsis, trata sobre un «apasionado romance entre un magnate y una polémica diseñadora de yates que rompe el equilibrio entre el amor y el poder».

Estoy viendo "Old money", una telenovela turca para marujas (y marujos como yo) que está muy bien hecha y (llevo tres capítulos) me está gustando mucho. pic.twitter.com/UKljogdSlC — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) November 10, 2025

El periodista asegura que la serie «está muy bien hecha». A pesar haber visto tan solo tres episodios, Pérez-Reverte es claro con su valoración: «Me está gustando mucho».