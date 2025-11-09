Acaba de llegar a Netflix y ya es un éxito: la nueva película de Guillermo del Toro que adapta uno de los grandes clásicos de la literatura

El año 2025 ha estado repleto de grandes estrenos en cines, que abarcan todos los géneros. Así, han llegado a las salas cintas de animación y ciencia ficción, pero también de fantasía o terror. De esta forma, uno de los títulos que ha ... tenido más éxito este año ha sido 'Jurassic World: El renacer', de Gareth Edwards, tras recaudar casi 900 millones de dólares.

Además, también han destacado en taquilla otras películas como 'Una película de Minecraft', 'Lilo y Stitch' o las nuevas aventuras del Ethan Hunt de Tom Cruise en 'Misión imposible 8: Sentencia final', mientras que este mes llegará a los cines el regreso de Ariana Grande y Cynthia Erivo en 'Wicked 2: For Good'.

En este sentido, hace tres semanas se estrenó en cines una de las películas más esperadas del año. Dirigida por el prestigioso director de cine Guillermo del Toro, acaba de aterrizar en Netflix. La plataforma estrenó este viernes, 7 de noviembre, la cinta y ya es todo un éxito.

La película de Guillermo del Toro que acaba de estrenar Netflix

La película que llegó el pasado viernes a Netflix es, nada más y nada menos, que 'Frankestein', un filme de ciencia ficción y terror basado en la novela hómonima de 1818 escrita por Mary Shelley y que ya ha sido adaptada en diferentes ocasiones a lo largo de la historia.

En esta ocasión, Guillermo del Toro, ganador de tres Premios Oscar, está detrás del guion de 'Frankestein'. El cineasta ya anunció en 2007 su interés en adaptar el que es uno de los grandes clásicos de la literatura, citando el guion «casi perfecto» de Frank Darabont que se convirtió en la película dirigida por Kenneth Branagh en 1994.

En esta ocasión, Oscar Isaac y Jacob Elordi encabezan el reparto de la nueva adaptación de 'Frankestein'. Además, también participan en la película Christoph Waltz, Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Lauren Collins, Charles Dance y Christoph Waltz, entre otros.

La película sigue la historia de Victor Frankenstein, un científico brillante, pero obsesivo, cuya ambición es desafiar a la muerte. Para ello, da vida a una criatura humanoide ensamblada con partes de cadáveres.

Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza. Entonces, se desencanden una serie de desgracias. Y es que el monstruo, dolido, decide rebelarse contra su creador.

Sobre el hecho de adaptar una novela tantas veces llevada al cine, Del Toro aseguró en una entrevista en 'El Mundo' que, al igual que con 'Pinocho' o 'Drácula', «el propio mito se eleva tanto por encima del material original que cualquier interpretación es igual de fiel si se realiza con sinceridad, poder y personalidad».

En este sentido, el cineasta defiende que su 'Frankestein', más que una película de terror, es una cinta familiar «sobre ser padre y ser hijo». De nuevo, el director mexicano utiliza su característico estilo cinematográfico con el que huye de los efectos digitales en exceso y mezcla el terror, la fantasía y una exuberante y personal imaginería visual.

Buena acogida entre la crítica

'Frankenstein' debutó el 30 de agosto en el Festival de Venecia, donde fue nominada al León de Oro, que finalmente ganó 'Father Mother Sister Brother', de Jim Jarmusch. El pasado 17 de octubre se estrenó en cines, aunque solo en salas limitadas.

La película ha sido muy bien acogida por la crítica, tanto nacional como internacional. Oti Rodríguez, crítico de ABC, destaca que se trata de «una versión que, además de brillante y espectacular, le ha permitido a su creador meditar sobre su propia relación con sus 'criaturas'».

Ahora, Del Toro aterriza con su última película en Netflix. Estrenada el pasado viernes, ya se ha situado entre las producciones más vistas de la plataforma, tanto en España como a nivel mundial.