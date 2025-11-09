Suscríbete a
ABC Cultural

La película española inspirada en el caso real de 'Expediente Vallecas' que ganó un Premio Goya: dónde ver gratis y online

Paco Plaza estrenó en 2017 esta cinta, basada en el caso poltergeist más famoso y mediático de nuestro país

La película española más taquillera de 2025 llega hoy a Netflix: una comedia de Santiago Segura que ya han visto más de dos millones de personas

La película española inspirada en el caso real de 'Expediente Vallecas' que ganó un Premio Goya: dónde ver gratis y online
La película española inspirada en el caso real de 'Expediente Vallecas' que ganó un Premio Goya: dónde ver gratis y online RTVE
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro en agosto de 1991 conmocionó a toda España. Y es que la joven, de 17 años, protagonizó el que se bautizó como 'Expediente Vallecas', el caso poltergeist más famoso y mediático de nuestro país, que fue llevado más ... de dos décadas después al cine.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app