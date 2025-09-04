Ya se pueden ver en Max las seis temporadas de la muy buena serie 'El cuento de criada', con un final donde incluso la prota ejecuta a uno de sus dos grandes amores, todo en nombre de la sagrada libertad. Está basada en la novela homónima de Margaret Atwood, ... publicada en 1985, autora cuyas historias no me enardecen, salvo esta, femenina y feminista. La serie que concluye ahora se estrenó en 2017, convirtiéndose de inmediato en un fenómeno cultural que atañe a la liberación de la mujer, y a su esclavitud. Creada por Bruce Miller, está protagonizada por Elisabeth Moss, quien interpreta a June Osborne, conocida como Defred en el sistema distópico de Gilead.

La trama se desarrolla en un mañana cercano, en el que la tasa de fertilidad mundial ha caído a causa de la contaminación y las enfermedades. En esas un sistema teocrático totalitario llamado Gilead toma el control de Estados Unidos e impone la opresión cuyo pilar es la interpretación extremista de la Biblia. Cuando se escribió la novela parecía imposible que un tal Trump fuera presidente. En la serie las mujeres son despojadas de sus derechos y clasificadas según su capacidad reproductiva. Las criadas, como la prota, son forzadas a concebir hijos para las élites gobernantes, siendo violadas sistemáticamente por los grandes señores con la aprobación de sus esposas.

La serie explora a fondo el abuso de poder, el control sobre el cuerpo de las mujeres, la religión como elemento de tiranía y la lucha por la libertad, el tema preferido del que suscribe. A través de una narrativa cruda y de un impacto visual alucinante, 'El cuento de la criada' narra una historia colectiva de supervivencia y sirve como de advertencia sobre las consecuencias de la indiferencia ante las injusticias sociales, lo que hoy acontece en USA.

Elisabeth Moss, con sus ojazos y sus formas rotundas nos regla una actuación de libro, y transmite la sensación brutal de mujer atrapada en un sistema despiadado. La paleta de colores simbólica refuerza la narrativa: el rojo de las criadas representa la fertilidad y su rol impuesto, mientras que el azul de las esposas refleja el privilegio y la frialdad. Les gustará, y mucho.