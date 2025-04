'El cuento de la criada' es el de nunca acabar

El próximo 27 de mayo Max emitirá el capítulo final de la adaptación televisiva de 'El cuento de la criada', la exitosa novela escrita por Margaret Atwood. Por ahora hemos podido disfrutar de los cuatro primeros episodios de la sexta y última temporada, aunque ... disfrutar quizá sea pecar de excesiva generosidad. Por lo que hemos podido ver hasta ahora, esta nueva entrega carece de solidez en la historia y muestra graves problemas de ritmo. Nada inesperado, la verdad.

La novela de Atwood y la serie de Max tienen diferencias abismales. La más importante es que el material original de Atwood se adaptó por completo en la primera temporada por lo que, de la segunda en adelante, ni siquiera podemos hablar de adaptación sino de una libre ampliación de la historia, invenciones de guionistas y de 'showrunners' para estirar el chicle y exprimir hasta su última gota el producto. Sí, el producto. Las plataformas de 'streaming', en su actual bancarrota creativa, se dedican a comprar los derechos de obras literarias o de videojuegos para convertirlas en producto o, como ellos lo llaman en un intento de maquillar su avaricia, 'contenido'. Amazon lo ha hecho con 'El Señor de los Anillos', Netflix con 'The Witcher' y Max anda en lo propio con 'The Last of Us' y, por supuesto, 'El cuento de la criada' tras la catástrofe de 'Juego de Tronos'.

Y, ¿saben lo que pasa en estos casos? Que los guionistas de Amazon no son Tolkien, los de Netflix no son Sapkowski ni los de Max son R.R. Martin. Porque Tolkien, Sapkowski, Martin y Atwood en el caso de 'El cuento de la criada' son únicos y sólo ellos podrían y deberían ampliar su propio universo creativo más allá de lo que hay en sus obras.

La soberbia de creerse a la altura de los autores originales de estas sobras y la confianza irracional de creer que se puede añadir, restar o modificar sobre obras terminadas suelen dar como resultado 'contenidos' sin alma y sin personalidad que se consumen por pura inercia o desidia.

Ese es exactamente el caso de 'El cuento de la criada' en Max. De tanto estirar, el chicle ya no tiene ni el sabor ni la consistencia de la obra original. Los personajes toman decisiones completamente fuera de su personalidad, los saltos temporales hacen que la historia discurra entre episodios extremadamente lentos y otros excesivamente apresurados y todo ello hace que en realidad estemos deseando que llegue el 27 de mayo. Pero en lugar de para conocer el final de la historia lo esperamos para que el maltrato y la falta de respeto a Atwood y su creación terminen de una vez por todas.

En definitiva y en retrospectiva, a 'El cuento de la criada' le sobran temporadas. Varias. Mi recomendación para quien aún no la haya visto es que no inviertan su tiempo más allá de la primera. Atwood dejó el final de su novela abierto y así debería haber quedado el de la serie. Además, visto lo visto, cualquier historia que los espectadores se imaginen a partir del final de la novela será igual si no mejor que las invenciones de los guionistas de Max. Confío más en ustedes que en ellos sin ninguna duda.