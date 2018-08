Paco Arango pasa el verano entre extraterrestres

Actualizado 16/08/2018 a las 01:22

Hay, al menos, un millón de personas en España que se apellidan Rodríguez. En México es el segundo más utilizado, mientras que en Perú es el primero. O eso cree Nicolás, el pequeño encargado de contarnos la historia de su familia en «Los Rodríguez y el más allá», la nueva comedia familiar de Paco Arango. «Presentamos a una familia como cualquier otra. O al menos eso creen hasta que descubren que, en trastero de la casa, el difunto abuelo dejó una puerta a otro planeta, de donde provenía», explica a ABC el director mexicano. Pero no se asusten. «Todos pensamos en extraterrestres como seres verdes y raros. Este otro planeta se llama Maktub y es como la Tierra, aunque mucho más pequeño. La gran diferencia es que ellos sí saben que existimos, pero para nosotros ellos no. La NASA no ha sabido dónde mirar», dice Paco Arango.

El Museo del Ferrocarril de Madrid, transformado en una calle repleta de «diners» y coches de los años cincuenta, ha sido el lugar elegido para representar a Maktub. Allí se encontraba el amplio reparto de «Los Rodríguez y el más allá», que sigue trabajando en la película hasta el 28 de agosto, cuando rodarán la escena final. «El calor hace que sea un poco difícil, pero es el mejor momento del año por los niños. Juegan un papel muy importante y así no pierden colegio». Entre los «peques», destaca María, la pequeña finalista de «MasterChef Junior», o Sara Jiménez, una joven promesa del cine español. «No sé si participaré en otra película o no, pero este verano no lo olvidaré nunca», asegura otro de los niños, Rodrigo Simón Prida.

Un tipo gris

Se respira alegría en el rodaje, algo que no extraña a nadie cuando vemos a Edu Soto liderar una coreografía mientras invita a saltar a cualquier presente. «Por fin me alejo de lo estridente. Ahora me toca dar vida a un tipo gris, más bien perdedor», comenta el actor. Junto a él está su mujer en la ficción, la mexicana Mariana Treviño («Club de Cuervos»). Pero a quien se echa de menos en la coreografía es a Geraldine Chaplin, quien apareció instantes después «lista para ir al hipódromo». «Esta vez me toca hacer de la abuela loca, aunque creo que no lo estoy tanto como parezco», dice entre risas, algo que parece estar asegurado con esta comedia «que piensa tanto en los pequeños de la casa como en los abuelos». «Normalmente los directores repiten y repiten cuando un «gag» no funciona, pero Paco sabe por qué no funciona, y entonces lo cambia. ¡Ah! Y os va a encantar saber quién es mi marido», revela, dejando un halo de misterio. El reparto lo completan Macarena Gómez, Santiago Segura, Rossy de Palma y Óscar Casas, entre muchos otros nombres nacionales, y la gran estrella mexicana Omar Chaparro.

La cinta se estrenará la próxima primavera en España y en Latinoamérica. «Es una hermandad entre México y España», vaticinaba Arango. «Hasta ahora, nuestras películas –en referencia a las españolas y las mexicanas– no han viajado muy bien al otro lado del Océano Atlántico; sin embargo, con “Los Rodríguez y el más allá” lo vamos a conseguir. Hay un sinfín de guiños mutuos. La mamá de los Rodríguez nos sorprenderá cantando alguna balada típica mexicana, incluso Edu Soto confunde a un habitante de Maktub con un argentino», adelanta entre risas.

La motivación de Paco Arango va más allá de la de cualquier director, ya que sabe que su película «verdaderamente va a recorrer el mundo haciendo el bien». Como ya hizo con sus anteriores producciones, el director mexicano destinará gran parte de la recaudación a ayudar a los niños con cáncer a través de su fundación, Aladina. Con «Lo que de verdad importa», y sus más de tres millones y medio de espectadores, ha superado los 4 millones de euros para dicha causa. «Con esta película, creedme que lo voy a superar», dice confiado. Tan claro lo tiene el director que ya ha firmado la segunda entrega de «Los Rodríguez y el más allá».