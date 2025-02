Campaña para exigir periodistas negros entre los miembros que otorgan los Globos de Oro

Con unos Globos de Oro condicionados por el escándalo de corrupción y la pandemia, es complicado predecir con anticipación lo que pueda ocurrir en la ceremonia de este domingo. Hollywood ha despertado este viernes con el hashtag #TimesUpGlobes que exige la inclusión ... de periodistas de color entre sus miembros, ya que de los 87 periodistas que forman la HFPA ( Hollywood Foreing Press Association ) ninguno es negro .

Directores como Jude Apatow , Ava DuVernay y Shonda Rhymes se han unido al hashtag hasta hacerlo viral en las redes, porque exigen un cambio dentro de la asociación. Los premios, retrasados por la pandemia, son más difíciles de adivinar de lo habitual y su imprevisibilidad añade misterio y encanto a las apuestas.

Este año, mientras la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood se prepara para organizar una versión híbrida entre virtual y en vivo , sus 87 miembros tienen mucho con lo que lidiar; desde su mencionada falta de diversidad hasta la nominación de actores cuestionados por su merecimiento, las acusaciones de corrupción y la muerte de su expresidente.

Mejor drama del año entre 'Los 7 de Chicago' y 'Nomadland'

Las dos películas de Netflix que compiten en la categoría a mejor drama del año son 'Mank' de David Fincher y 'El juicio de los 7 de Chicago' de Aaron Sorkin , retrato de las protestas fuera de la Convención Nacional Demócrata en 1968, a las que se suman 'Nomadland' y 'Promising Young Woman'. Si bien parte con ventaja la cinta de Sorkin, apostaría por 'Nomadland' como ganadora y su directora Chloe Zhao como la mejor del año.

Las veteranas actrices Viola Davis , por 'Ma Rainey 's Black Bottom' y Frances McDormand ('Nomadland') se enfrentan a Carey Mulligan ('Promising Young Woman'), Andra Ray ('United States vs. Billie Holiday') y Vanessa Kirby ('Pieces of a Woman') en la categoría a mejor actriz dramática, sin clara favorita para llevarse el premio.

En el apartado masculino están nominados Riz Ahmed ('Sound of Metal'), Chadwick Boseman ('Ma Rainey 's Black Bottom'), Anthony Hopkins ('The Father'), Gary Oldman ('Mank') y Tahar Rahim ('The Mauritanian') y aunque es una nominación muy competitiva, la versátil interpretación de Boseman, la última de su carrera, le convierte en favorito frente, tal vez, a Anthony Hopkins que está sublime por 'The Father'.

Entre los nominados a mejor actor cómico Sacha Baron Cohen con 'Borat Subsequent Moviefilm' (Amazon Studios) es el favorito. Una cinta que, además, ganará como mejor Comedia/ Musical y en el apartado de mejor actriz de comedia para la joven Maria Bakalova . El abanico de actrices de reparto también es sensacional, aunque Glenn Close y Olivia Colman , dos fijas en las nominaciones de la HFPA, tienen una gran contrincante en Amanda Seyfried por 'Mank'.

El actor Sacha Baron Cohen puede repetir como mejor actor de reparto por su papel en 'El Juicio de los 7 de Chicago', aunque Daniel Kaluuya ('Judas and the Black Messiah') y Jared Leto por 'Pequeños detalles' se encuentran también entre los favoritos.

Tres mujeres lideran el apartado a mejor director del año: Emerald Fennell ('Promising Young Woman'), Regina King ('One Night in Miami') y Chloé Zhao ('Nomadland'), que compiten contra los hombres Aaron Sorkin ('The Trial of the Chicago 7') y David Fincher ('Mank'). Sin duda, Chloé Zhao sale con ventaja frente a todos los demás.

Con tanta efervescencia alrededor de los miembros de la HFPA, se espera que las presentadoras, Tina Fey y Amy Poehler , abran fuego contra los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera en relación con que ninguno de los votantes sea negro. Pero las bromas sobre ellos, como ocurrió con Ricky Gervais , es algo a lo que están muy acostumbrados. Lo importante, los premios, es que vuelven a ser impredecibles y eso solo favorece al espectador.