Crítica de 'Los Muértimer' (**): Intrigas infantiles en el cementerio

La familia protagonista es la dueña de la funeraria del pueblo y vive justo al lado del campo santo

Víctor Clavijo y Alexandra Jiménez en 'Los Muértimer'
Víctor Clavijo y Alexandra Jiménez en 'Los Muértimer'
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

Álvaro Fernández Armero es un director veterano, de largo recorrido, que adquirió cierto estilo en sus comienzos con una comedia fresca y amable en títulos como 'Todo es mentira', 'Brujas' o 'Nada en la nevera'. Ahora estrena 'Los Muértimer', a la que se le pueden ... pegar varias etiquetas: comedia infantil, terror suave, cine familiar, película de preadolescentes… No hay grandes maquinaciones en ella y su guion (Jelen Morales) está construido con enorme blancura y con la idea de no apartarse mucho de ninguna de sus etiquetas. El argumento, de gran humildad creativa, sin apenas punta fina, tiene sin embargo un atractivo punto de partida: la familia protagonista es la dueña de la funeraria del pueblo y vive justo al lado del cementerio.

