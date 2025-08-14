Crítica de 'Los Muértimer' (**): Intrigas infantiles en el cementerio

Álvaro Fernández Armero es un director veterano, de largo recorrido, que adquirió cierto estilo en sus comienzos con una comedia fresca y amable en títulos como 'Todo es mentira', 'Brujas' o 'Nada en la nevera'. Ahora estrena 'Los Muértimer', a la que se le pueden ... pegar varias etiquetas: comedia infantil, terror suave, cine familiar, película de preadolescentes… No hay grandes maquinaciones en ella y su guion (Jelen Morales) está construido con enorme blancura y con la idea de no apartarse mucho de ninguna de sus etiquetas. El argumento, de gran humildad creativa, sin apenas punta fina, tiene sin embargo un atractivo punto de partida: la familia protagonista es la dueña de la funeraria del pueblo y vive justo al lado del cementerio.

Se desaprovechan, por falta de malicia, las posibilidades de ese matrimonio (Víctor Clavijo y Alexandra Jiménez) en cuya 'mansión' se reciben, acicalan y se preparan los finados para su enterramiento o crematorio con una profesionalidad y alegría que, tal vez, hubiera merecido una uña más negra en la escritura (la de Álex de la Iglesia, por ejemplo, que es productor); pero prefiere centrarse en las angustias del hijo, un chaval 'rarete' y con todos los atributos para que lo machaquen en el colegio, y en su defensa llega a su casa una chica francesa de intercambio escolar…, y de ahí surge una aventurilla con sus peligros e intrigas al modo de las de Enid Blyton.

No es que te partas de risa con 'Los Mórtimer', pero tiene su gracia ver la seriedad de un actor como Víctor Clavijo en su mortuorio papel, o a Alexandra Jiménez, orgullosa con sus premios por lo bien apañada que deja a su clientela, y sus conversaciones familiares entre plato y plato sobre cráneos, remiendos, apósitos, técnicas de maquillaje y tanatoestética. O a Fele Martínez y Belén Rueda en personajes que, sin tener ningún fundamento, consiguen rociarlos de ligereza y broma. Como las bicicletas, como los tiburones, también estas películas son para el verano.