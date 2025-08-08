Crítica de 'Mi postre favorito' (***): Un dulce iraní cargado de dinamita

De Maryam Moghadam y Bentash Sanaeeha, matrimonio iraní que dirige películas incómodas para el régimen (por esta fueron condenados a 14 meses de prisión), se estrenó aquí hace cuatro años la extraordinaria 'El perdón', un duro drama que denuncia la injusticia y la crueldad ... en su país. Con 'Mi postre favorito', que sugiere una historia más ligera y menos dramática, y que, en cierto modo, lo es, los directores proponen una envoltura 'carnada', un señuelo amable, encantador, a punto casi de comedia, para que su relato, profundamente oscuro y crítico sobre la situación social en Irán pase inadvertido. Algo que, por lo visto, no ocurrió y si el régimen mordió la carnada, no se la tragó y un tribunal los condenó y les prohibió salir del país a su estreno en el Festival de Berlín.

Dos personajes conmovedores, una anciana que vive sola y un taxista septuagenario aún más solo que ella, y su fortuito encuentro lleno de sinceridad, entrega emocional y necesidad de compañía. Es el grueso del argumento, la calidez y el humor saludable de su acercamiento, las pequeñas confesiones que se hacen sobre su pasado y sus pretensiones de futuro, la idea de que pueden cimentar entre ellos una relación que… Ilusiones con poca base real porque casi todo lo que dicen y hacen (beber alcohol, bailar, estar sin el velo en la cabeza y hacer planes juntos en una casa) es algo perseguido por la ley, e incluso pueden ser denunciados por algún vecino.

La película transcurre en apenas un día y, entre ese argumento inocente, se escurren situaciones kafkianas con la policía de la moral vigilante de que no asomen los flequillos femeninos por el pañuelo o de que no haya hombres y mujeres juntos. Los dos protagonistas no son actores profesionales, pero hacen un trabajo excepcional y cálido. Sobre el lugar al que va a desembocar la historia, quizá desconcertante, es el único al que podía ir.