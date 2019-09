Matadero Madrid se despide del verano con música al aire libre en La Plaza Rentrée Tendrá lugar este viernes y sábado, con un programación de dj sets y conciertos comisariada por José Luis Villalobos

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 13/09/2019 10:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El curso arranca en Matadero Madrid con una nueva plaza musical. Bajo el nombre de La Plaza Rentrée, el viernes y sábado, 13 y 14 de septiembre, se celebrarán dos jornadas de conciertos y dj sets al aire libre comisariadas por José Luis Villalobos. La cita reunirá a artistas emergentes nacionales e internacionales y a referentes de la música contemporánea que transportarán al público desde la escena club londinense a ritmos funk californianos y de la música urbana a la experimentación sonora y visual. Siempre bajo tintes festivos que convertirán La Plaza Rentrée en la gran fiesta de fin de verano de la capital.

En palabras de Villalobos, La Plaza Rentrée pretende celebrar que “la música sigue siendo uno de los pocos espacios en democracia capaces de realizar la promesa de la empatía radical. La música como tejido de afectos, de resistencias, como terreno de construcción de otras narraciones y también como universo de celebraciones de identidades múltiples. La música convertida en espacio donde las fronteras entre estilos desaparecen, donde se abraza la cultura pop, lo experimental y lo festivo y donde poder afirmar libre e incesantemente todo lo que nos construye en individuos y en miembros de diferentes comunidades de afectos”.

El viernes 13 de septiembre, La Plaza Rentrée contará con las actuaciones del colectivo londinense multidisciplinar CURL (nuevo proyecto de Mica Levi, Brother May y Coby Sey y el productor y Dj Parris), uno de los secretos mejor guardados de la escena club londinense. El sábado 14 actuará la futurista productora BFlecha y el californiano Dâm-Funk, uno de los reyes indiscutibles del Modern-Funk.

CURL es un colectivo londinense multidisciplinar que abraza diferentes estilos y géneros entre el pop, la electrónica, la música experimental y el baile marcado por la cultura post-rave británica. Mica Levi, referente de la música moderna, es una artista capaz de interpretar todos los registros: Micachu&the Shapes y sus bandas sonoras magistrales para Under the Skin (Jonathan Glazer) o Jackie (Pablo Larrain) son muestra de su talento. En Madrid presentarán su directo y un dj set del colectivo. Coby Sey es cantante, músico, productor y dj. Colaborador asiduo de Tirzah, Babyfather, Klein o Kwes, es un artista que se decanta por el hip hop, el post-punk y la electrónica inmersiva. Brother May, productor y MC londinense, publicó en 2016 un disco junto a Micachu, el primer lanzamiento del colectivo CURL, y este año ha visto la luz su primer álbum en solitario, Aura Type Orange, producido por Mica Levi y Brother May. Productor y Dj, Parris abraza todas las posibilidades de la música más futurista que se produce en estos momentos, probablemente porque se formó en las legendarias noches FWD>>, a base de dubstep y grime, hasta desarrollar su propio estilo de bass music para sellos de la talla de Idle Hands, Tempa, Hemlock o Keysound.

En una dimensión donde se formulan la electrónica, el R&B contemporáneo y el nuevo sonido de Atlanta, BFlecha establece base y ofrece coordenadas repletas de propuestas visuales que sumergen al público en universos plurales con carga de sintetizadores y un discurso profundamente enraizado en la mujer de 2019. Con una trayectoria vocal por diversos registros, la productora BFlecha apuesta por motivos futuristas que abren canales nuevos para comunicar los planetas aparentemente inconexos a través de un zigurat sonoro cimentado en la música urbana, el pop e incluso la música tradicional. El próximo álbum de BFlecha, previsto para el último trimestre de 2019, explorará los límites entre la persona física y virtual en tiempos hiperconectados. Instrumentos tradicionales como gaitas o percusiones orgánicas colisionan con texturas digitales y simulaciones de entornos virtuales, a la vez que hacen hincapié en la dialéctica entre lo humano y la máquina, una metafísica del hombre contemporáneo en búsqueda del yo en la cuarta revolución industrial.

Tras su colaboración con Christine and the Queens en su último éxito, Damn, dis-moi / Girlfriend, el productor californiano Dâm-Funk demuestra su talento con proyectos junto a Snoop Dogg (7 Days of Funk) o Nite-Jewel (Nite-Funk), colaboraciones con Flying Lotus, Tyler The Creator, De La Soul, Ariel Pink o Erykah Badu, que hablan de su versatilidad y del porqué lo desean todos. Influido y marcado por Prince, Dâm-Funk regalará al público una de sus legendarias sesiones en las que el hilo conductor será el funk en todas sus versiones: boogie, modern-soul, post-disco, deep-house y modern-funk.