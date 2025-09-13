Suscríbete a
Hacia la extinción (por la vía fiscal)

En España, no es deducible en el IRPF ni el pago de cuidadores ni el de residencias, aunque ese apoyo pueda resultar imprescindible para las familias

Miguel Ángel Robles

En España, de forma general, las familias no pueden deducirse los gastos en sanidad privada: seguros, médicos, tratamientos, hospitalizaciones… nada. Sólo los autónomos pueden deducirse el seguro médico privado con un tope máximo anual y sólo en algunas comunidades se admiten otras deducciones, siempre con ... límites muy específicos. Tampoco, por supuesto, pueden deducirse los costes de la educación privada: no son desgravables las matrículas, ni los costes de materiales y libros de texto. Igualmente, las actividades extraescolares, salvo excepciones en algunas comunidades muy concretas y limitadas, tampoco son desgravables. Mucho menos es deducible la inversión de enviar a un hijo a estudiar fuera, aunque sea a una universidad pública. El Estado no perdona un euro de los gastos académicos, de alojamiento, manutención, ni de ningún tipo, asociados a esa estancia en el extranjero.

