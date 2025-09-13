Suscríbete a
José Luis Sanz conoce el potencial de promoción turística que posee la organización de etapas de una carrera ciclista

EN sus años como alcalde de Tomares, José Luis Sanz entendió y aprovechó el potencial de La Vuelta. El ciclismo siempre fue una poderosa herramienta para la promoción turística, algo que Unipublic, la empresa organizadora, entendía desde antes de su compra por la francesa ASO. ... En 1983, el «invento» de la etapa de los Lagos de Covadonga, con la épica batalla entre Marino Lejarreta y Bernard Hinault, contribuyó decisivamente a revitalizar los Picos de Europa y en 1990, la carrera se decidió en Andalucía, en dos inéditos recorridos hasta el pico de Sierra Nevada y Ubrique que coronaron por sorpresa a Marco Giovannetti. Sanz ya estaba de precampaña en Sevilla en la segunda llegada al Aljarafe, en 2022, que dejó la imagen icónica de Primoz Roglic en un último y desesperado intento por arrebatarle el maillot de líder a Remco Evenepoel. Dos cracks mundiales peleándose a hachazo limpio cornisa arriba.

