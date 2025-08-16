Suscríbete a
SOL Y SOMBRA

María Santísima de los Aviones

Los vuelos low cost, benditos sean, permiten vivir dos formas distintas de venerar a la Virgen en un solo 15 de agosto

Lucas Haurie

Lucas Haurie

CONTRA la opinión sibarita (¡!) de esa caterva de falsarios que pontifican sobre el refinamiento como si se hubiesen criado a bordo del Concorde, considero a Ryanair un milagro luminoso de nuestro tiempo. El PIB sevillano y la cifra de negocios del aeropuerto de San Pablo, ... en concreto, deberían agradecerle su pan cotidiano a la compañía irlandesa, que en fecha tan sensible como este puente, lidia en toda España con la huelga de su personal de tierra. Han disparado con saña los sindicatos convocantes, porque son días de temporada altísima para la peregrinación mariana, vocación primigenia de esta aerolínea cuyos trayectos inaugurales eran para el acarreo de devotos de la Virgen desde la ribera del Shannon hasta santuarios como Czestochowa o Fátima, y de vuelta a quienes querían postrarse ante Nuestra Señora de Knock, única reina genuina de la republicana Irlanda.

