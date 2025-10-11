Suscríbete a
sol y sombra

Eskartxa eskabetxada

No hay desgracia que detenga a un asesor desalmado cuando cree que puede arrancarle un voto a la mano yerta de un cadáver

Lucas Haurie

A la exconsejera de Sanidad la dimitieron el miércoles por la tarde mediante idéntico mecanismo, el del verbo episódicamente transitivo, con el que los viejos partidos comunistas purgaban a sus disidentes: «Te vamos a hacer la autocrítica», y le plantaban delante una confesión para que ... firmase. Juanma Moreno, que ha transitado en este asunto de laureado Petit Napoleón a Amado Líder leninista, anunció la fulminación de Hernández, médica guipuzcoana que pudo inspirar el chiste del vasco que iba a bautizar a su hija recién nacida. «Oye, Patxi, ¿y cómo le vas a poner». «Rocío». «La ostia, si no es un nombre euskaldún». «Pero en casa la llamamos Eskartxa».

